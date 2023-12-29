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Даже Лео Месси соблюдает важную новогоднюю традицию - смотрит на каникулах фильмы о Гарри Поттере🦉🦉🦉

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Всех нас это ждет в ближайшие дни🎄

Серия фильмов о Гарри Поттере давно стала таким важным новогодним атрибутом, как салат Оливье и мандарины, а для некоторых - и просмотр «Иронии судьбы».

Эта новогодняя традиция закрепилась не только в России - даже лучший футболист 21 века смотрит кино о приключениях юных волшебников в окружении семьи. В преддверии праздника в соцсетях вновь завирусилось видео, как Лео Месси, лежа на полу, смотрит «Тайную комнату».

1 комментарий
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То та Россия в футболе ничего не выигрывает, новогодний Огонек до добра не доводит)
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