Даже Лео Месси соблюдает важную новогоднюю традицию - смотрит на каникулах фильмы о Гарри Поттере🦉🦉🦉

Всех нас это ждет в ближайшие дни🎄

Серия фильмов о Гарри Поттере давно стала таким важным новогодним атрибутом, как салат Оливье и мандарины, а для некоторых - и просмотр «Иронии судьбы».

Эта новогодняя традиция закрепилась не только в России - даже лучший футболист 21 века смотрит кино о приключениях юных волшебников в окружении семьи. В преддверии праздника в соцсетях вновь завирусилось видео, как Лео Месси, лежа на полу, смотрит «Тайную комнату».