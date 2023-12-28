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МЛС вернется только в феврале. Но не переживаете - Месси и Суарес могут сыграть вместе уже в начале января 🎉

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Луис Суарес официально подписал контракт с «Интером Майами», воссоединившись с Лионелем Месси спустя четыре года. Поклонники по всему миру с нетерпением ждут момента, когда культовый дуэт снова выйдет вместе на поле.

Несмотря на то, что МЛС вернется только в феврале, команда Херардо Мартино сможет проверить новый дуэт нападающих уже 10 января - в матче против «Эль-Сальвадора».

Напомним, что в «Майами» собрался квартет из игроков «Барселоны», включающий в себя также Серджи Бускетса и Жорди Альбу.

Выиграют регулярный чемпионат МЛС?

2 комментария
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Удивляет что МЛС на паузу не уйдет на время Копы Америка 2024, на тех же стадионах играть будут одновременно, и столько игроков уедут на евро и копу. Обидно что 6-7 матчей Лео опять пропустит в чемпионате только из-за копы, потом травмы, отдых, искусственные газоны, короче пол чемпа опять мимо(
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