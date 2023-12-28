Range Rover, Audi и BMW: заглядываем в гараж к Луису Суаресу🏎️
За долгие годы своей выдающейся карьеры Луис Суарес собрал потрясающий парк автомобилей.
Эту роскошь он смог позволить себе благодаря зарплатам в таких клубах, как «Ливерпуль», «Барселона», «Атлетико », а теперь и «Интер Майами».
Но, несмотря на высокий оклад, Суарес был разумен, когда дело касалось выбора автомобиля.
Луис не покупал суперкаров Ferrari и Lamborghini, в отличие от некоторых своих одноклубников. Вместо этого он выбрал надежные Audi, BMW и Land Rover.
Давайте посмотрим на содержимое гаража уругвайца:
Range Rover Sport, £67,000
Audi SQ7, £87,000
BMW X5, from £70,000
Audi RS6 Avant, £115,000
Cadillac Escalade, £90,000
Hyundai Tucson N-Line, £32,000
BMW iX, £69,000
Я уже по заголовками узнаю авторов: Погорельцеву, Стебакову, Булычёву, Фёдорова и Тихонова. Если заголовок предполагает пост в стиле инстаграм, то это точно кто-то из них. Как бы их забанить, а? 🤨