Range Rover, Audi и BMW: заглядываем в гараж к Луису Суаресу🏎️

За долгие годы своей выдающейся карьеры Луис Суарес собрал потрясающий парк автомобилей.

Эту роскошь он смог позволить себе благодаря зарплатам в таких клубах, как «Ливерпуль», «Барселона», «Атлетико », а теперь и «Интер Майами».

Но, несмотря на высокий оклад, Суарес был разумен, когда дело касалось выбора автомобиля.

Луис не покупал суперкаров Ferrari и Lamborghini, в отличие от некоторых своих одноклубников. Вместо этого он выбрал надежные Audi, BMW и Land Rover.

Давайте посмотрим на содержимое гаража уругвайца:

Range Rover Sport, £67,000

Audi SQ7, £87,000

BMW X5, from £70,000

Audi RS6 Avant, £115,000

Cadillac Escalade, £90,000

Hyundai Tucson N-Line, £32,000

BMW iX, £69,000