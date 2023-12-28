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Range Rover, Audi и BMW: заглядываем в гараж к Луису Суаресу🏎️

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За долгие годы своей выдающейся карьеры Луис Суарес собрал потрясающий парк автомобилей.

Эту роскошь он смог позволить себе благодаря зарплатам в таких клубах, как «Ливерпуль», «Барселона», «Атлетико », а теперь и «Интер Майами».

Но, несмотря на высокий оклад, Суарес был разумен, когда дело касалось выбора автомобиля.

Луис не покупал суперкаров Ferrari и Lamborghini, в отличие от некоторых своих одноклубников. Вместо этого он выбрал надежные Audi, BMW и Land Rover.

Давайте посмотрим на содержимое гаража уругвайца:

Range Rover Sport, £67,000

Audi SQ7, £87,000

BMW X5, from £70,000

Audi RS6 Avant, £115,000

Cadillac Escalade, £90,000

Hyundai Tucson N-Line, £32,000

BMW iX, £69,000

3 комментария
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Нечасто бывают новости про футболистов на нашем сайте автолюбителей. Событие!
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И что, ни одного китайца?!! Слабак!
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Ответ Amigo88
Нечасто бывают новости про футболистов на нашем сайте автолюбителей. Событие!
👏👏👏👏👏
Я уже по заголовками узнаю авторов: Погорельцеву, Стебакову, Булычёву, Фёдорова и Тихонова. Если заголовок предполагает пост в стиле инстаграм, то это точно кто-то из них. Как бы их забанить, а? 🤨
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