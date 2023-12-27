Роналдиньо выбил в контракт пункт о ночных клубах. Вот как это было

Роналдиньо всегда был любителем вечеринок, и фанаты «Барселоны» знают об этом лучше других.

Роналдиньо извлек урок из своей карьеры в «Барсе», и когда в 2011 году подписал контракт с бразильским «Фламенго», то убедился, что руководство клуба уважает его страсть к вечеринкам.

По информации beIN Sports, обладатель «Золотого мяча» попросил внести в свой контракт «пункт о ночных клубах», который позволил бы ему посещать вечеринки дважды в неделю.

Фламенго, согласившийся заплатить за 31-летнего полузащитника 3 миллиона евро, пошел на уступки. Роналдиньо отыграл за них всего один сезон, после чего в 2012 году на правах свободного агента перешел в «Атлетико Минейро». В 2018 году он объявил об уходе из футбола.