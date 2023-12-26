Лучший новогодний мем в честь года Дракона найден: Криштиану Роналду его лучше не показывать🐉🐉🐉

Все по делу.

До наступления нового 2024 года осталось меньше недели - предстоящий год будет годом Дракона. Какой год, такой и лучший новогодний мем.

Шутки шутками, а во вторник Криштиану Роналду забил 52-й и 53-й голы, став лучшим бомбардиром 2023 года.

Нападающий «Аль-Насра» реализовал два пенальти в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада».

Роналду обогнал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и форварда «Баварии» Харри Кейна по количеству забитых мячей за год – у них по 52 гола. В активе Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» 50 голов.