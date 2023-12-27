Харри Кейн с момента своего перехода в «Баварию» потратил более миллиона евро на гостиницу - и вот нападающий наконец съезжает

Наконец-то подобрал жилье в пригороде Мюнхена.

Лучший бомбардир в истории лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн перешел в мюнхенскую «Баварию» в конце августа.

Контракт с 30‑летним форвардом рассчитан на четыре года. Капитан сборной Англии выступает за новую команду под 9‑м номером, который ранее принадлежал Роберту Левандовскому. Сумма трансфера Кейна составила 100 миллионов евро.

С момента своего переезда в Германию Кейн жил в отеле - и вот, наконец, нападающий подобрал жилье в Германии для себя и своей семьи. Перед отъездом он сделал памятное фото с персоналом гостиницы, которая за время пребывания англичанина получила 1,2 миллиона евро.