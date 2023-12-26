💯 The Guardian выбрал 100 лучших футболистов года. В топ-10 нет игроков «Арсенала», «Барселоны» и Роналду. Зато есть Месси 😱
The Guardian опубликовал ежегодный список 100 лучших футболистов мира, основанный на выступлениях игроков в 2023 году.
Любопытно, что в топ-10 не попал ни один представитель «Арсенала», несмотря на то, что в рейтинге сразу пять игроков из АПЛ. Помимо «канониров», в первую десятку не попали футболисты «Барселоны», добившиеся в минувшем году успеха в Ла Лиге.
Топ 10:
1) Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
2) Джуд Беллингем («Реал Мадрид»);
3) Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4) Харри Кейн («Бавария»);
5) Родри («Манчестер Сити»);
6) Винисиус («Реал Мадрид»);
7) Салах («Ливерпуль»);
8) Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
9) Виктор Осимхен («Наполи»);
10) Лионель Месси («Интер Майами»);
Букайо Сака - наиболее близкий к топу представитель «Арсенала». Он занял 14-е место. Далее идут Мартин Эдегор (18), Деклан Райс (22), Вильям Салиба (40), Габриэл Мартинелли (53) и Габриэл Жезус (85).
Из представителей «Барселоны» выше всех забрался Илкай Гюндоган - 16-е место. Далее: Левандовски (17), Гави (28), Педри (32), тер Стеген (34), Араухо (56) и де Йонг (69).
🏆Чемпион Франции
🏆Кубок Лиг
🔝40 очков по Г+П в 44 матчах(0 с пенальти)
🔝Лучший иностранный игрок Лиги 1
🔝Лучший ассистент Лиги 1
🔝Лучший ассистент топ-5 лиг Европы(вместе с Де Брюйне)
🔝Лучший игрок Кубка Лиг
🔝Лучший бомбардир Кубка Лиг
🔝8 голов в 8 матчах за сборную Аргентины
🔝По-прежнему один из лучших дриблеров и плеймейкеров мира
И по-вашему, этот монстр не входит в топ-10 лучших игроков года?)))