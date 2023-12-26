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💯 The Guardian выбрал 100 лучших футболистов года. В топ-10 нет игроков «Арсенала», «Барселоны» и Роналду. Зато есть Месси 😱

Арсенал Арсенал
Харри Кейн Харри Кейн
Лионель Месси Лионель Месси
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Манчестер Сити Манчестер Сити
ПСЖ ПСЖ
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
Бавария Бавария
Футбол Футбол

The Guardian опубликовал ежегодный список 100 лучших футболистов мира, основанный на выступлениях игроков в 2023 году.

Любопытно, что в топ-10 не попал ни один представитель «Арсенала», несмотря на то, что в рейтинге сразу пять игроков из АПЛ. Помимо «канониров», в первую десятку не попали футболисты «Барселоны», добившиеся в минувшем году успеха в Ла Лиге.

Топ 10:

1) Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

2) Джуд Беллингем («Реал Мадрид»);

3) Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4) Харри Кейн («Бавария»);

5) Родри («Манчестер Сити»);

6) Винисиус («Реал Мадрид»);

7) Салах («Ливерпуль»);

8) Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

9) Виктор Осимхен («Наполи»);

10) Лионель Месси («Интер Майами»);

Букайо Сака - наиболее близкий к топу представитель «Арсенала». Он занял 14-е место. Далее идут Мартин Эдегор (18), Деклан Райс (22), Вильям Салиба (40), Габриэл Мартинелли (53) и Габриэл Жезус (85).

Из представителей «Барселоны» выше всех забрался Илкай Гюндоган - 16-е место. Далее: Левандовски (17), Гави (28), Педри (32), тер Стеген (34), Араухо (56) и де Йонг (69).

16 комментариев
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по мне так сейчас лучше это Кейн и Биллингем, Мбаппе это про статистику где вся команда играет только через него, можете посмотреть игру ПСЖ и поймёте, если не хотите смотреть это дно тогда просто гляньте статистику голов и ассистов игроков ПСЖ, САМИ всё поймёте
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+6
Ответ Greg Jackson
Месси ходил пешком и бил пенальти которые зарабатывали другие и лично все вы сектанты говорите что он в одно рыло вытащил Аргернтину. Ни Мартинес который вытащил 2 серии пенальти например.
Против Нидерландов у Месси было 1+1, против Франции 2 гола. Если мы уберем эти результативные действия, то Аргентина проиграла бы в основное время и никаких серии пенальти не было бы)) Вот это и называется тащерство!
+5
-2
+3
Месси докажет почему он в топ 10, когда выиграет КА 24
+6
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Ответ Андрей Евсеенко
Вылет из плей-офф лч с 0+0, вылет из кубка Франции с 0+0 переезд в США и 1 гол в МЛС за 6 матчей, последний матч 22 октября - 10 место. На чем вообще основан этот рейтинг? Гардиан впихнул бы месси в сборную группового этапа ЛЧ
Вроде из турниров вылетают команды, а не отдельные игроки)))) Самое смешное, что когда говорят, что Месси выиграл какой-то титул, хейтеры пишут, что это выиграла команда, а не он один)) Когда проигрывает команда - виноват Месси, когда выигрывают - тащили все кроме Лео?))
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Так написали, будто Месси не должно быть в топ-10))))

🏆Чемпион Франции
🏆Кубок Лиг
🔝40 очков по Г+П в 44 матчах(0 с пенальти)
🔝Лучший иностранный игрок Лиги 1
🔝Лучший ассистент Лиги 1
🔝Лучший ассистент топ-5 лиг Европы(вместе с Де Брюйне)
🔝Лучший игрок Кубка Лиг
🔝Лучший бомбардир Кубка Лиг
🔝8 голов в 8 матчах за сборную Аргентины
🔝По-прежнему один из лучших дриблеров и плеймейкеров мира

И по-вашему, этот монстр не входит в топ-10 лучших игроков года?)))
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Винисиус? Вы серьезно? Или его выбрали из-за цвета кожи? Да он провалил все, что только смог. За что его сюда?
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Ответ Greg Jackson
Месси ходил пешком и бил пенальти которые зарабатывали другие и лично все вы сектанты говорите что он в одно рыло вытащил Аргернтину. Ни Мартинес который вытащил 2 серии пенальти например.
Другие сектанты говорят, что Роналду в одно рыло выиграл 3 ЛЧ подряд и Евро. Ни Рамос, который спас в двух финалах, ни Бейл с его дублем Ливерпулю, ни Эдер с победным голом Франции.
+3
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Ответ Greg Jackson
Ну Эдер то конечно топовый пример))
Не нравится? Замени на Нани, например. Смысл в том, что никто в одиночку ничего не выиграл. Не надо гнать на одного только Месси.
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+1
Все лучшие футболисты в этом списке присутствуют.
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Ответ clausevenzzz
Месси докажет почему он в топ 10, когда выиграет КА 24
но Хейтеры будут смотреть не его игру а считать сколько пенальти он забьет
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Ответ clausevenzzz
Месси докажет почему он в топ 10, когда выиграет КА 24
А причем тут вообще 2023 и его выступление в КА 2024,этот рейтинг с месси на 10 месте просто угар,что он в 23 показал такого что его занесли сюда
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Ответ Андрей Евсеенко
Вылет из плей-офф лч с 0+0, вылет из кубка Франции с 0+0 переезд в США и 1 гол в МЛС за 6 матчей, последний матч 22 октября - 10 место. На чем вообще основан этот рейтинг? Гардиан впихнул бы месси в сборную группового этапа ЛЧ
Салах тоже вылетел из 1/8 ЛЧ, проиграв Реалу 5:2. Вылетел из всех кубков, в чемпионате занял место в зоне ЛЕ. И он седьмой. Но это неважно, главное Месси. Верно?
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