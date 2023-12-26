💯 The Guardian выбрал 100 лучших футболистов года. В топ-10 нет игроков «Арсенала», «Барселоны» и Роналду. Зато есть Месси 😱

The Guardian опубликовал ежегодный список 100 лучших футболистов мира, основанный на выступлениях игроков в 2023 году.

Любопытно, что в топ-10 не попал ни один представитель «Арсенала», несмотря на то, что в рейтинге сразу пять игроков из АПЛ. Помимо «канониров», в первую десятку не попали футболисты «Барселоны», добившиеся в минувшем году успеха в Ла Лиге.

Топ 10:

1) Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

2) Джуд Беллингем («Реал Мадрид»);

3) Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4) Харри Кейн («Бавария»);

5) Родри («Манчестер Сити»);

6) Винисиус («Реал Мадрид»);

7) Салах («Ливерпуль»);

8) Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

9) Виктор Осимхен («Наполи»);

10) Лионель Месси («Интер Майами»);

Букайо Сака - наиболее близкий к топу представитель «Арсенала». Он занял 14-е место. Далее идут Мартин Эдегор (18), Деклан Райс (22), Вильям Салиба (40), Габриэл Мартинелли (53) и Габриэл Жезус (85).

Из представителей «Барселоны» выше всех забрался Илкай Гюндоган - 16-е место. Далее: Левандовски (17), Гави (28), Педри (32), тер Стеген (34), Араухо (56) и де Йонг (69).