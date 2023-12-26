Знакомьтесь, Екатерина Костюнина - самый красивый арбитр российского футбола😍😱🔥
Судила даже мужские команды.
Костюнина - бывшая футболистка красноярского «Енисея». Девушка родилась в Красноярске, начинала в женской команде «Алые паруса». После окончания игровой карьеры она начала работу арбитром.
Начинала Екатерина с женских турниров, а затем дослужилась и до третьей лиги у мужчин.
Сейчас девушка с судейством уже завязала - закончила университет, переехала из Красноярска в Москву и во всю наслаждается жизнью, регулярно выкладываю в соцсети отрывки из прочитанных книг.