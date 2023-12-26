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Знакомьтесь, Екатерина Костюнина - самый красивый арбитр российского футбола😍😱🔥

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Судила даже мужские команды.

Костюнина - бывшая футболистка красноярского «Енисея». Девушка родилась в Красноярске, начинала в женской команде «Алые паруса». После окончания игровой карьеры она начала работу арбитром.

Начинала Екатерина с женских турниров, а затем дослужилась и до третьей лиги у мужчин.

Сейчас девушка с судейством уже завязала - закончила университет, переехала из Красноярска в Москву и во всю наслаждается жизнью, регулярно выкладываю в соцсети отрывки из прочитанных книг.

Как российский арбитр Костюнина выбирает сексуальное белье. Спорт-Экспресс
11 комментариев
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жопа норм!
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Вот это - самый красивый? Это ж насколько остальные все страшные...
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Фоток лица и фоток так сказать заднего лица -почти поровну. Пора объявлять конкурс на Sports - угадай девушку по пятой точке, думаю будет несложный.
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Баба арбитр,баба футболист, баба журналист-все одно, вывалить свои булки и ждать реакции.
+8
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+5
Ответ Ivan
жопа норм!
Это да, а вот спички вместо рук и свисток вместо губ - нет
+6
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ужс
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Красивая.
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ну хоть не Карасев самый красивый и на том спасибо.
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поспорю с заголовком
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Ответ Nomer22
Баба арбитр,баба футболист, баба журналист-все одно, вывалить свои булки и ждать реакции.
Ну дык древнейший инстинкт. Паранджу не просто так придумали
+2
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