Месси продолжает наслаждаться отпуском с семьей: на этот раз он посетил свадьбу сестры Антонеллы
Этот отпуск он полностью заслужил.
Недавно нападающий «Интер Майами» и аргентинской национальной команды получил награду «Золотая Олимпия-2023», присуждаемую Обществом спортивных журналистов Буэнос-Айреса.
Месси был признан лучшим аргентинским спортсменом среди мужчин в четвертый раз. Также он получил приз лучшему футболисту года.
Награду лучшей аргентинской спортсменке получила бегунья Белен Касетта, установившая рекорд Южной Америки по бегу на 3000 метров с препятствиями.
В ожидании начала сезона в МЛС Лео проводит свободное время с семьей - на этот раз они с женой и детьми посетили свадебную церемонию сестры Антонеллы Рокуццо.