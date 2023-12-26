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Месси продолжает наслаждаться отпуском с семьей: на этот раз он посетил свадьбу сестры Антонеллы

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Этот отпуск он полностью заслужил.

Недавно нападающий «Интер Майами» и аргентинской национальной команды получил награду «Золотая Олимпия-2023», присуждаемую Обществом спортивных журналистов Буэнос-Айреса.

Месси был признан лучшим аргентинским спортсменом среди мужчин в четвертый раз. Также он получил приз лучшему футболисту года.

Награду лучшей аргентинской спортсменке получила бегунья Белен Касетта, установившая рекорд Южной Америки по бегу на 3000 метров с препятствиями.

В ожидании начала сезона в МЛС Лео проводит свободное время с семьей - на этот раз они с женой и детьми посетили свадебную церемонию сестры Антонеллы Рокуццо.

9 комментариев
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Лео Месси величайший футболист современности! 🐐🇦🇷
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Ответ КрутойБобёр
Кому интересы новости про Месси . Как он в туалет сходил . Как в Макдоналдс
давайте тогда будем слушать про 🐓рональду
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он вообще в футбик то играет? чот уже который месяц одни фотки, гламур, туссовки...
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А где танци танци? 🕺💃
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Ответ Владимир Синельщиков
да и в рот их всех...
Сухарики Хрустим?
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Ответ kisliy33
он вообще в футбик то играет? чот уже который месяц одни фотки, гламур, туссовки...
У них перерыв до февраля или марта вообще то
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