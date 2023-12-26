Месси продолжает наслаждаться отпуском с семьей: на этот раз он посетил свадьбу сестры Антонеллы

Этот отпуск он полностью заслужил.

Недавно нападающий «Интер Майами» и аргентинской национальной команды получил награду «Золотая Олимпия-2023», присуждаемую Обществом спортивных журналистов Буэнос-Айреса.

Месси был признан лучшим аргентинским спортсменом среди мужчин в четвертый раз. Также он получил приз лучшему футболисту года.

Награду лучшей аргентинской спортсменке получила бегунья Белен Касетта, установившая рекорд Южной Америки по бегу на 3000 метров с препятствиями.

В ожидании начала сезона в МЛС Лео проводит свободное время с семьей - на этот раз они с женой и детьми посетили свадебную церемонию сестры Антонеллы Рокуццо.