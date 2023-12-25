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Рейтинг, который вы ждали: 10 самых богатых пар в мировом футболе🤑🔥💃

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Месси и Роналду - в тройке лучших.

Дэвид и Виктория Бекхэмы - самая богатая пара в мировом футболе, они возглавили рейтинг, составленный Gambling Zone.

Бывший футболист, аныне владелец «Интер Майами» и экс-участница группы Spice Girls имеют в своем активе 412,1 миллиона фунтов (более 470 миллионов евро).

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес - на втором месте с 410,5 миллионами фунтов стерлингов. Замыкают тройку Лео Месси и его жена Антонела Рокуццо с 182 миллионами фунтов.

Рейтинг 10 самых богатых пар в мире футбола

1. Дэвид и Виктория Бекхэм : £412,1 млн.

2. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес : £410,5 млн.

3. Лео Месси и Антонела Рокуццо : 182 миллиона фунтов стерлингов.

4. Уэйн и Колин Руни : 181,2 миллиона фунтов стерлингов.

5. Серхио Рамос и Пилар Рубио : 120,2 миллиона фунтов стерлингов.

6. Роберт Левандовски и Анна Левандовска : 104,2 миллиона фунтов стерлингов.

7. Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович : £84,9 млн.

8. Марио и Анн-Катрин Гоце : 68,1 миллиона фунтов стерлингов.

9. Томас и Лиза Мюллер : 44,1 миллиона фунтов стерлингов.

10. Рахим Стерлинг и Пейдж Милиан : 36,8 миллиона фунтов стерлингов.

8 комментариев
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Ну, Викуся и Иваныч типа чо-то там сами тоже заработали, а другие-то тут к чему вообще? По сравнению с мужьями их вклад равен примерно нулю
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что за бред? были же статьи, что и Роналду и Месси достигли миллиарда уже
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Комментарий удален модератором
Наводит на мысль о Каврацхелии!
Надо же так составить договор, что лучший игрок серии А прошлого года получал зарплату меньше всех в Наполи, а может и во всей лиге.
Годы проходят игрок играет без инициатив из за каких то гнилого Мамуки и второго гнилого коммерсанта Е банного!
Квара, уходи пожалуйста от этих зажравшихся аферистов и будет счастье и тебе и футболу!
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может это в год их заработок?
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И только Федун знает , что главное богатство пары - это богатый внутренний мир
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ skywalker_d
Комментарий удален модератором
_Он_ заработал, не они
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