Рейтинг, который вы ждали: 10 самых богатых пар в мировом футболе🤑🔥💃
Месси и Роналду - в тройке лучших.
Дэвид и Виктория Бекхэмы - самая богатая пара в мировом футболе, они возглавили рейтинг, составленный Gambling Zone.
Бывший футболист, аныне владелец «Интер Майами» и экс-участница группы Spice Girls имеют в своем активе 412,1 миллиона фунтов (более 470 миллионов евро).
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес - на втором месте с 410,5 миллионами фунтов стерлингов. Замыкают тройку Лео Месси и его жена Антонела Рокуццо с 182 миллионами фунтов.
Рейтинг 10 самых богатых пар в мире футбола
1. Дэвид и Виктория Бекхэм : £412,1 млн.
2. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес : £410,5 млн.
3. Лео Месси и Антонела Рокуццо : 182 миллиона фунтов стерлингов.
4. Уэйн и Колин Руни : 181,2 миллиона фунтов стерлингов.
5. Серхио Рамос и Пилар Рубио : 120,2 миллиона фунтов стерлингов.
6. Роберт Левандовски и Анна Левандовска : 104,2 миллиона фунтов стерлингов.
7. Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович : £84,9 млн.
8. Марио и Анн-Катрин Гоце : 68,1 миллиона фунтов стерлингов.
9. Томас и Лиза Мюллер : 44,1 миллиона фунтов стерлингов.
10. Рахим Стерлинг и Пейдж Милиан : 36,8 миллиона фунтов стерлингов.
Надо же так составить договор, что лучший игрок серии А прошлого года получал зарплату меньше всех в Наполи, а может и во всей лиге.
Годы проходят игрок играет без инициатив из за каких то гнилого Мамуки и второго гнилого коммерсанта Е банного!
Квара, уходи пожалуйста от этих зажравшихся аферистов и будет счастье и тебе и футболу!