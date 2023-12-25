Рейтинг, который вы ждали: 10 самых богатых пар в мировом футболе🤑🔥💃

Месси и Роналду - в тройке лучших.

Дэвид и Виктория Бекхэмы - самая богатая пара в мировом футболе, они возглавили рейтинг, составленный Gambling Zone.

Бывший футболист, аныне владелец «Интер Майами» и экс-участница группы Spice Girls имеют в своем активе 412,1 миллиона фунтов (более 470 миллионов евро).

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес - на втором месте с 410,5 миллионами фунтов стерлингов. Замыкают тройку Лео Месси и его жена Антонела Рокуццо с 182 миллионами фунтов.

Рейтинг 10 самых богатых пар в мире футбола

1. Дэвид и Виктория Бекхэм : £412,1 млн.

2. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес : £410,5 млн.

3. Лео Месси и Антонела Рокуццо : 182 миллиона фунтов стерлингов.

4. Уэйн и Колин Руни : 181,2 миллиона фунтов стерлингов.

5. Серхио Рамос и Пилар Рубио : 120,2 миллиона фунтов стерлингов.

6. Роберт Левандовски и Анна Левандовска : 104,2 миллиона фунтов стерлингов.

7. Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович : £84,9 млн.

8. Марио и Анн-Катрин Гоце : 68,1 миллиона фунтов стерлингов.

9. Томас и Лиза Мюллер : 44,1 миллиона фунтов стерлингов.

10. Рахим Стерлинг и Пейдж Милиан : 36,8 миллиона фунтов стерлингов.