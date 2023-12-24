Какой же крутой Моуринью! «Прихлопнул» в Риме «Наполи» и красиво позаигрывал с оператором😉

Португалец все еще очень хорош.

Сезон у «Ромы» пока складывается очень тяжело - «волки» идут лишь на 6-м месте в серии А, победа над принципиальным конкурентом «Наполи» была крайне важна.

Благодаря голам Пеллегрини и Лукаку команда Жозе с задачей справилась - тренер после матча казался очень довольным.

«Матч получился крайне тяжелым. Вы можете не согласиться, но после 5-й минуты я почувствовал, что мы победим. «Рома» играла очень хорошо в равных составах, не реализовала два шикарных момента в первом тайме и все время контролировала игру против куда более мастеровитой команды.

Мы воспользовались ситуацией – забили, когда у соперника было 10 игроков. Также сработали замены, помогло и то, как футболисты управляли игрой. Думаю, победа полностью заслужена», – сказал главный тренер «Ромы» после игры.