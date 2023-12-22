«Удовлетворение было огромным»: Торрес рассказал, что ему не удалось сделать в «Атлетико», но удалось в «Ливерпуле»
Будучи игроком «Атлетико Мадрид» Фернандо Торрес всегда мечтал об одном: победить «Реал Мадрид» на «Сантьяго Бернабеу».
Однако, как бы он и его товарищи по команде ни старались, они всегда терпели неудачу. Чтобы наконец поставить галочку, потребовался переезд в «Ливерпуль». В сезоне 2008/09 «красные» сыграли вничью со «сливочными» в 1/8 финала Лиги чемпионов и выиграли оба матча.
25 февраля 2009: удар головой Йосси Бенаюна закрепил выездную победу «Ливерпуля» на «Сантьяго Бернабеу».
«Трудно жить в одном городе с одним из самых успешных клубов в истории, когда ты поддерживаешь другой клуб», — говорит Торрес в книге «Огненное кольцо».
«Когда я обыграл «Реал» с «Ливерпулем», это был мой первый раз, понимаете? С «Атлетико» мы не смогли их победить".
10 марта 2009: Фернандо Торрес забивает гол в ворота «Лос Бланкос» на «Энфилде».