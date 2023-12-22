❤️ «Воссоединение». Суарес перешел в «Интер Майами» - официально

«Интер Майами» официально объявил о подписании контракта с Луисом Суаресом.

Уругвайский нападающий подписал соглашение до конца 2024 года.

Фанаты в соцсетях отреагировали на долгожданное событие.

💭 «Воссоединение».

💭 «Как же он любит Месси!»

💭 «У «Интера» состав уже лучше, чем у «Барселоны».

💭 «Представляю их матч против Роналду в феврале».

А вот уже и целый мультфильм, посвященный воссоединению игроков «Барсы» в США.

Напомним, что последним клубом Суареса был бразильский «Гремио». В прошедшем сезоне Луис забил 17 мячей и отдал 11 результативных передач. Он был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.

Суарес присоединится к новому клубу в январе.