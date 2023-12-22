Гаспачо
Блог

❤️ «Воссоединение». Суарес перешел в «Интер Майами» - официально

Барселона Барселона
Интер Майами Интер Майами
Луис Суарес Луис Суарес
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«Интер Майами» официально объявил о подписании контракта с Луисом Суаресом.

Уругвайский нападающий подписал соглашение до конца 2024 года.

Фанаты в соцсетях отреагировали на долгожданное событие.

💭 «Воссоединение».

💭 «Как же он любит Месси!»

💭 «У «Интера» состав уже лучше, чем у «Барселоны».

💭 «Представляю их матч против Роналду в феврале».

А вот уже и целый мультфильм, посвященный воссоединению игроков «Барсы» в США.

Напомним, что последним клубом Суареса был бразильский «Гремио». В прошедшем сезоне Луис забил 17 мячей и отдал 11 результативных передач. Он был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.

Суарес присоединится к новому клубу в январе.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А Месси добавит его обратно в чат МСН? Или у него будут отдельно с Неймаром и и Суаресом?
+1
0
+1
Удачи и побед Интер Майами, под непосредственном участии Лео Месси 🇦🇷 и Луиса Суареса! 🇺🇾
+1
0
+1
ШИКАРНЫЙ ХОД!!! ВЕЛИКАЯ БАРСА ЕЩЁ ЖИВЁТ!!!!👍👍👍👍
+1
0
+1
He Stays
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий