❤️ «Воссоединение». Суарес перешел в «Интер Майами» - официально
«Интер Майами» официально объявил о подписании контракта с Луисом Суаресом.
Уругвайский нападающий подписал соглашение до конца 2024 года.
Фанаты в соцсетях отреагировали на долгожданное событие.
💭 «Воссоединение».
💭 «Как же он любит Месси!»
💭 «У «Интера» состав уже лучше, чем у «Барселоны».
💭 «Представляю их матч против Роналду в феврале».
А вот уже и целый мультфильм, посвященный воссоединению игроков «Барсы» в США.
Напомним, что последним клубом Суареса был бразильский «Гремио». В прошедшем сезоне Луис забил 17 мячей и отдал 11 результативных передач. Он был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.
Суарес присоединится к новому клубу в январе.