Знакомьтесь, Джузи Мелони - звезда итальянского футбольного телевидения и фанатка «Милана» 🔥🔥🔥

Из актрис переквалифицировалась в телеведущие.

Мелони 24 года, она закончила актерский факультет и даже успела сняться в нескольких короткометражках.

Но настоящую славу девушке принесло участие в футбольном ТВ-проекте «La Domenica Sportiva».

Также Джузи специального для клубного телевидения «Милана» делала спецпроект, посвященный легендарным командам «россонери» прошлых лет.

Сейчас Мелони продолжает работать на телевидении и не забывает про свою актерскую карьеру.