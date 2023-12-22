Знакомьтесь, Джузи Мелони - звезда итальянского футбольного телевидения и фанатка «Милана» 🔥🔥🔥
Из актрис переквалифицировалась в телеведущие.
Мелони 24 года, она закончила актерский факультет и даже успела сняться в нескольких короткометражках.
Но настоящую славу девушке принесло участие в футбольном ТВ-проекте «La Domenica Sportiva».
Также Джузи специального для клубного телевидения «Милана» делала спецпроект, посвященный легендарным командам «россонери» прошлых лет.
Сейчас Мелони продолжает работать на телевидении и не забывает про свою актерскую карьеру.