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Знакомьтесь, Джузи Мелони - звезда итальянского футбольного телевидения и фанатка «Милана» 🔥🔥🔥

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Из актрис переквалифицировалась в телеведущие.

Мелони 24 года, она закончила актерский факультет и даже успела сняться в нескольких короткометражках.

Но настоящую славу девушке принесло участие в футбольном ТВ-проекте «La Domenica Sportiva».

Также Джузи специального для клубного телевидения «Милана» делала спецпроект, посвященный легендарным командам «россонери» прошлых лет.

Сейчас Мелони продолжает работать на телевидении и не забывает про свою актерскую карьеру.

6 комментариев
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Бабельна
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жопа норм!
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красивая
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Ответ zdrprvr
Бабельна
Еее
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С такими данными, не короткометражки, а длинный метр можно позволить
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Дыньки норм, да и в целом хорошенькая)
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