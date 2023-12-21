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З - забота. Руководство «Алавеса» приготовило подарок для каждого фаната к последнему матчу года - он их ждал прямо на с

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Результат настроение чуть подпортил.

«Алавес» в последнем домашнем матче календарного года принимал у себя на поле «Реал». Матч, в котором хозяева почти целый тайм играли в большинстве, закончился победой «Реала» - на 2-й добавленной минуте единственный гол в матче забил Лукас Васкес, чем очень расстроил тренера хозяев.

Руководство «Алавеса» перед матчем подготовило каждому болельщику сюрприз - на каждом кресле их ждал сэндвич в честь окончания года.

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