З - забота. Руководство «Алавеса» приготовило подарок для каждого фаната к последнему матчу года - он их ждал прямо на с
Результат настроение чуть подпортил.
«Алавес» в последнем домашнем матче календарного года принимал у себя на поле «Реал». Матч, в котором хозяева почти целый тайм играли в большинстве, закончился победой «Реала» - на 2-й добавленной минуте единственный гол в матче забил Лукас Васкес, чем очень расстроил тренера хозяев.
Руководство «Алавеса» перед матчем подготовило каждому болельщику сюрприз - на каждом кресле их ждал сэндвич в честь окончания года.