Харри Кейн дарит праздничное настроение в забавном видео от Amazon🎄

Харри Кейн появился в очаровательной рождественской рекламе Amazon.

В ролике 30-летний игрок мюнхенской «Баварии» безуспешно пытается приготовить рождественский ужин, но в итоге понимает, что никакого праздника без футбола быть не может.

Кстати, Харри празднует свое первое за много лет Рождество, поскольку Бундеслига берет трехнедельный перерыв.

«Эти четыре месяца мне было тяжело без семьи, без детей и без жены. Так что я просто хочу провести время с ними. На праздниках мы отправимся в теплое место, и я намерен посылать фотки с пляжа своим приятелем в Англии. А после праздников я уже вместе с семьей вернусь в Германию», – поделился Харри.