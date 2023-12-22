Гаспачо
Блог

Харри Кейн дарит праздничное настроение в забавном видео от Amazon🎄

Клубы Клубы
Харри Кейн Харри Кейн
Бавария Бавария
Футбол Футбол

Харри Кейн появился в очаровательной рождественской рекламе Amazon.

В ролике 30-летний игрок мюнхенской «Баварии» безуспешно пытается приготовить рождественский ужин, но в итоге понимает, что никакого праздника без футбола быть не может.

Кстати, Харри празднует свое первое за много лет Рождество, поскольку Бундеслига берет трехнедельный перерыв.

«Эти четыре месяца мне было тяжело без семьи, без детей и без жены. Так что я просто хочу провести время с ними. На праздниках мы отправимся в теплое место, и я намерен посылать фотки с пляжа своим приятелем в Англии. А после праздников я уже вместе с семьей вернусь в Германию», – поделился Харри.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салатница)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий