Гаспачо
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Кто из топ-клубов уже отверг новый формат Суперлиги? Вот полный список

Клубы Клубы
Манчестер Сити Манчестер Сити
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Бавария Бавария
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
ПСЖ ПСЖ
Атлетико Атлетико
Интер Интер
Ла Лига Ла Лига
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
серия А Италия серия А Италия
бундеслига Германия бундеслига Германия
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

21 декабря 2023-го – важнейший день в истории Суперлиги: Суд Европейского союза постановил, что у ФИФА и УЕФА нет исключительного права организовывать европейские футбольные турниры.

Суперлига может продолжать развитие своего проекта, у ФИФА и УЕФА нет оснований его блокировать. Однако уже огромное число топ-клубов отказались от нового формата, главные потенциальные участники пока – «Реал» и «Барса».

А вот список тех, кто пока не готов:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Юнайтед»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити»

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Селтик»

🇪🇸 «Севилья»

🇪🇸 «Валенсия»

🇪🇸 «Атлетико Мадрид»

🇪🇸 «Реал Сосьедад»

🇪🇸 «Вильярреал»

🇩🇪 «Бавария»

🇩🇪 «Дортмунд»

🇨🇵 «ПСЖ»

🇨🇵 «Монако»

🇮🇹 «Интер»

🇮🇹 «Рома»

🇮🇹 «Пескара»

🇳🇱 «Фейеноорд»

7 комментариев
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Знаменитый топ-клуб Пескара 🤣🤣
+8
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+8
Без Пескары конечно никак - можно сворачивать проект.
+6
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+6
Пока не уговорят Пескару, не вижу смысла в этой вашей Суперлиге!
+6
0
+6
Правильно делают что отказываются
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0
Не, ну без Пескары точно нельзя, они же фавориты в этом году, как и в каждом из предыдущих
0
0
0
Тут из реальных топ клубов и претендентов на победу в главном турнире всего клубов 5 (без учёта Пескары, конечно, они выше этого)
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