Кто из топ-клубов уже отверг новый формат Суперлиги? Вот полный список
21 декабря 2023-го – важнейший день в истории Суперлиги: Суд Европейского союза постановил, что у ФИФА и УЕФА нет исключительного права организовывать европейские футбольные турниры.
Суперлига может продолжать развитие своего проекта, у ФИФА и УЕФА нет оснований его блокировать. Однако уже огромное число топ-клубов отказались от нового формата, главные потенциальные участники пока – «Реал» и «Барса».
А вот список тех, кто пока не готов:
🏴 «Манчестер Юнайтед»
🏴 «Манчестер Сити»
🏴 «Селтик»
🇪🇸 «Севилья»
🇪🇸 «Валенсия»
🇪🇸 «Атлетико Мадрид»
🇪🇸 «Реал Сосьедад»
🇪🇸 «Вильярреал»
🇩🇪 «Бавария»
🇩🇪 «Дортмунд»
🇨🇵 «ПСЖ»
🇨🇵 «Монако»
🇮🇹 «Интер»
🇮🇹 «Рома»
🇮🇹 «Пескара»
🇳🇱 «Фейеноорд»