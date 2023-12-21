Кто из топ-клубов уже отверг новый формат Суперлиги? Вот полный список

21 декабря 2023-го – важнейший день в истории Суперлиги: Суд Европейского союза постановил, что у ФИФА и УЕФА нет исключительного права организовывать европейские футбольные турниры.

Суперлига может продолжать развитие своего проекта, у ФИФА и УЕФА нет оснований его блокировать. Однако уже огромное число топ-клубов отказались от нового формата, главные потенциальные участники пока – «Реал» и «Барса».

А вот список тех, кто пока не готов:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Юнайтед»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити»

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Селтик»

🇪🇸 «Севилья»

🇪🇸 «Валенсия»

🇪🇸 «Атлетико Мадрид»

🇪🇸 «Реал Сосьедад»

🇪🇸 «Вильярреал»

🇩🇪 «Бавария»

🇩🇪 «Дортмунд»

🇨🇵 «ПСЖ»

🇨🇵 «Монако»

🇮🇹 «Интер»

🇮🇹 «Рома»

🇮🇹 «Пескара»

🇳🇱 «Фейеноорд»