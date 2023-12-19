Знакомьтесь со звездой «Дартфорда» и фанаткой «Тоттенхэма» - футболисткой Габби Хауэлл 😍

Габби Хауэлл порадовала поклонников своими последними снимками в социальной сети. Гламурная футболистка собрал огромную базу поклонников в Интернете.

После того, как на выходных ей исполнилось 24 года, Габби зашла в Инстаграм, чтобы опубликовать серию снимков со своего праздника.

Габби болеет за «Тоттенхэм» и часто посещает матчи лондонской команды. Она приобрела известность, играя за «Саттон Юнайтед», но летом приняла новый вызов. Полузащитница подписал контракт с «Дартфордом».