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Знакомьтесь со звездой «Дартфорда» и фанаткой «Тоттенхэма» - футболисткой Габби Хауэлл 😍

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Габби Хауэлл порадовала поклонников своими последними снимками в социальной сети. Гламурная футболистка собрал огромную базу поклонников в Интернете.

После того, как на выходных ей исполнилось 24 года, Габби зашла в Инстаграм, чтобы опубликовать серию снимков со своего праздника.

Габби болеет за «Тоттенхэм» и часто посещает матчи лондонской команды. Она приобрела известность, играя за «Саттон Юнайтед», но летом приняла новый вызов. Полузащитница подписал контракт с «Дартфордом».

4 комментария
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Очередные губы
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Выглядит значительно старше своих лет.
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жопа норм!
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