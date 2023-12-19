Год назад Аргентина Месси выиграла ЧМ-2022 в Катаре: вот как выглядел Буэнос Айрес на следующий день после триумфа😍😍😍
Исторические кадры, от которых захватывает дух.
Год назад в Катаре завершился чемпионат мира по футболу. В финале сборная Аргентины обыграла Францию и завоевала третий титул в своей истории. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.
Серию начинали Мбаппе и Месси, и оба справились с задачей. Но уже следующий удар Кингсли Комана Эмилиано Мартинес блестяще отразил, а Орельен Тчуамени не выдержал давления и пробил мимо ворот. А вот аргентинцы осечек не допустили - победный пенальти хладнокровно забил Монтьель.
Вот выглядела столица Аргентины на следующий день после победы.