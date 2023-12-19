В Лиге чемпионов стали известны пары плей-офф: представляем главных противостояния в стиле GTA🔥🔥🔥

В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ней приняли участие 16 клубов, занявших два первых места в своих группах.

«Порту» (Португалия) – «Арсенал» (Англия)

«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)

«ПСЖ» (Франция) – «Реал Сосьедад» (Испания)

«Интер» (Италия) – «Атлетико» (Испания)

ПСВ (Нидерланды) – «Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Лацио» (Италия) – «Бавария» (Германия)

«Копенгаген» (Дания) – «Манчестер Сити» (Англия)

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Реал Мадрид» (Испания)

Первые матчи 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные – 5, 6, 12 и 13 марта.