Гаспачо
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В Лиге чемпионов стали известны пары плей-офф: представляем главных противостояния в стиле GTA🔥🔥🔥

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В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ней приняли участие 16 клубов, занявших два первых места в своих группах.

«Порту» (Португалия) – «Арсенал» (Англия)

«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)

«ПСЖ» (Франция) – «Реал Сосьедад» (Испания)

«Интер» (Италия) – «Атлетико» (Испания)

ПСВ (Нидерланды) – «Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Лацио» (Италия) – «Бавария» (Германия)

«Копенгаген» (Дания) – «Манчестер Сити» (Англия)

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Реал Мадрид» (Испания)

Первые матчи 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные – 5, 6, 12 и 13 марта.

6 комментариев
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вот у людей работа, хрень изобретать и выкладывать...🙈🙈🙈
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не хочу показаться душнилой, разве в гта одни скейтеры ?
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Реалу и Сити можно играть в эконом режиме. Учитывая травмы, это отличный вариант пройти дальше и обойтись малой кровью.
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Ответ Илья Семенов
Реалу и Сити можно играть в эконом режиме. Учитывая травмы, это отличный вариант пройти дальше и обойтись малой кровью.
Против Лейпцига в эконом режиме? с ними Ман сити еле справились. А в последние годы Бавария не может выиграть у Лейпцига. Лейпциг топ
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Ответ Илья Семенов
Реалу и Сити можно играть в эконом режиме. Учитывая травмы, это отличный вариант пройти дальше и обойтись малой кровью.
и дать шанс себя пройти на лайте😂
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Ответ Ivang King
не хочу показаться душнилой, разве в гта одни скейтеры ?
они крутяк😎
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