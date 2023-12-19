«Барселона» вошла в топ-6, а фаворит очевиден. Как выглядят коэффициенты на победу в ЛЧ после жеребьевки
После того, как в Швейцарии была проведена жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, букмекерские конторы поспешили оценить шансы каждой из команд на главный европейский трофей. По их мнению, «Манчестер Сити» является фаворитом турнира и с вероятностью в 35% возьмет второй титул подряд.
«Барселона» тоже попала в число фаворитов, но ее шансы, по мнению букмекеров, оцениваются всего в 7%.
Вот как выглядят коэффициенты на победу в Лиге Чемпионов (по версии Bet365):
У «Манчестер Сити» явно не должно возникнуть проблем на следующем этапе, ведь команде Пепа предстоит встреча с, пожалуй, самым слабым соперников 1/8, «Копенгагеном».
На всякий случай напомним, как выглядят результаты жеребьевки:
Вот все последние 16 пар ЛЧ:
Как вы думаете, кто поднимет Кубок в этом сезоне?