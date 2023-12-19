Гаспачо
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«Барселона» вошла в топ-6, а фаворит очевиден. Как выглядят коэффициенты на победу в ЛЧ после жеребьевки

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После того, как в Швейцарии была проведена жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, букмекерские конторы поспешили оценить шансы каждой из команд на главный европейский трофей. По их мнению, «Манчестер Сити» является фаворитом турнира и с вероятностью в 35% возьмет второй титул подряд.

«Барселона» тоже попала в число фаворитов, но ее шансы, по мнению букмекеров, оцениваются всего в 7%.

Вот как выглядят коэффициенты на победу в Лиге Чемпионов (по версии Bet365):

У «Манчестер Сити» явно не должно возникнуть проблем на следующем этапе, ведь команде Пепа предстоит встреча с, пожалуй, самым слабым соперников 1/8, «Копенгагеном».

На всякий случай напомним, как выглядят результаты жеребьевки:

Вот все последние 16 пар ЛЧ:

Как вы думаете, кто поднимет Кубок в этом сезоне?

6 комментариев
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Непонятно что там делает Арсенал , только чисто поугарали что опять 4-е
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Атлетико Мадрид
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8 пар если что....клубов 16
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