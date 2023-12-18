«Он дал мне то, чего у меня не было раньше». В 2016-м Анчелотти изменил Левандовского – а сейчас они по разные стороны

Карло Анчелотти уже давно в «Мадриде» и поражает стабильностью, Роберт Левандовски – второй год в «Барсе», и дела у него не очень: в этом сезоне он больше всех в Европе транжирит моменты (данные – Opta).

7 лет назал Левандовски и Анчелотти вместе разносили Бундеслигу, и даже чуть не выбили «Реал» в скандальном четвертьфинале ЛЧ-2016/17. Однако тогда у Роберта были проблемы с пенальти – помог Анчелотти.

В сезоне-2016/17 Роберт настучал 43 мяча: 30 в Бундеслиге, 5 в Кубке и 8 в Лиге чемпионов. Но куда важнее, что Левандовски стал блестяще исполнять пенальти – не промахивался несколько лет и до сих пор сохраняет одну из лучших статистик. Поляк нашел подходящую технику, а ментальную уверенность получил именно от Анчелотти:

«Анчелотти дал мне невероятную уверенность в себе. Он дал мне то, чего у меня не было раньше. Он удивительный человек. Человек, который заботится о тебе. Для него важно оставаться хорошим парнем, а не говорить только о тактике. У него есть чему поучиться».