Гаспачо
Блог

Моуриню о самом нелепом увольнении: «Меня уволили в клубе с пустой комнатой трофеев. За день до финала»

Тоттенхэм Тоттенхэм
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Футбол Футбол

Жозе Моуринью пришел на подкаст The Obi One и рассказал массу историй. Одна из них – про самое странное увольнение:

«Моё самое нелепое увольнение? Это было в клубе, у которого пустая комната для трофеев. В «Тоттенхэме» меня уволили за два дня до финала [Кубка лиги с «Манчестер Сити»]. Камон, «Тоттенхэм» ничего не выигрывал лет 50, наверное… Вот это увольнение дурно пахнет».

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да, это было странно.
Леви решил оставить Жозе без трофея ценой собственного первого клубного трофея за многие десятилетия.
+7
0
+7
все по делу сказал :)
0
0
0
Стиль Моура в Ттх в то время был тем еще шлаком, но увольнения перед финалом не понял никто
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий