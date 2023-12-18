Моуриню о самом нелепом увольнении: «Меня уволили в клубе с пустой комнатой трофеев. За день до финала»

Жозе Моуринью пришел на подкаст The Obi One и рассказал массу историй. Одна из них – про самое странное увольнение:

«Моё самое нелепое увольнение? Это было в клубе, у которого пустая комната для трофеев. В «Тоттенхэме» меня уволили за два дня до финала [Кубка лиги с «Манчестер Сити»]. Камон, «Тоттенхэм» ничего не выигрывал лет 50, наверное… Вот это увольнение дурно пахнет».