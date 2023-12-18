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Роналду во всем повторяет за Месси? Португалец нанял телохранителя: он очень похож на вторую тень Месси

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Криштиану сколько угодно может говорить, что его соперничество с Месси закончилось, но, похоже, он все еще в какой-то степени играет с Лео.

Недавно португалец был замечен с личным телохранителем, который сканирует каждый его шаг и не дает фанатам подойти к Кришу слишком близко. Где-то мы это уже видели.

Телохранитель Месси, бывший военный, Яссин Чуэко, за последние полгода стал известен всему футбольному миру. Он следит за Лео за пределами поля, а иногда и на нем!

Теперь и у Криштиану появилась вторая тень. Этот парень даже немного похож на Ясина!

5 комментариев
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Вау, у КР есть телохранитель. Вот неожиданность. Точно скопировал с Месси, никак иначе такое случиться не могло.
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Ответ Sergey Pgkgyexcht
Вау, у КР есть телохранитель. Вот неожиданность. Точно скопировал с Месси, никак иначе такое случиться не могло.
причем, что немловажно - ВОВСЕМКОПИРУЕТ!!!
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Хитмэн это ты ?
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