Роналду во всем повторяет за Месси? Португалец нанял телохранителя: он очень похож на вторую тень Месси

Криштиану сколько угодно может говорить, что его соперничество с Месси закончилось, но, похоже, он все еще в какой-то степени играет с Лео.

Недавно португалец был замечен с личным телохранителем, который сканирует каждый его шаг и не дает фанатам подойти к Кришу слишком близко. Где-то мы это уже видели.

Телохранитель Месси, бывший военный, Яссин Чуэко, за последние полгода стал известен всему футбольному миру. Он следит за Лео за пределами поля, а иногда и на нем!

Теперь и у Криштиану появилась вторая тень. Этот парень даже немного похож на Ясина!