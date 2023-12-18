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Будущий обладатель премии Пушкаша? В Индонезии забит один из самых красивых голов сезона🔥🔥🔥

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Настоящая эстетика.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша - награда, учрежденная ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку, забившему самый красивый гол года.

Премия названа в честь капитана великой венгерской «Золотой команды» 1950-х годов Ференца Пушкаша. Первая церемония вручения награды прошла 21 декабря 2009 года в Швейцарии.

В Индонезии на прошлой неделе был забит один из самых красивых голов сезона. Игра защиты и вратаря оставляет желать много лучшего, но нападающий показал класс.

6 комментариев
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Весьма неплохо.
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Блестящий гол. По двум мыльным скринам сразу видно весь игровой эпизод, как тонко сыграл какой-то игрок в белой форме. Удивительная красота
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Неплохо, но гол Димарко Фрозиноне круче.
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а что впадлу было написать какой именно дивизион Индонезии, какой клуб и какой футболист забил? или автору статьи настолько плевать?
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Ответ Огонь Твоей Души
Блестящий гол. По двум мыльным скринам сразу видно весь игровой эпизод, как тонко сыграл какой-то игрок в белой форме. Удивительная красота
У меня были те же эмоции. Но через какие-то полторы минуты появилось видео. Это при том, что я 4К на Ютубе смотрю без зависаний.
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Ответ Огонь Твоей Души
Блестящий гол. По двум мыльным скринам сразу видно весь игровой эпизод, как тонко сыграл какой-то игрок в белой форме. Удивительная красота
там ниже видео же)
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