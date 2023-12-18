Будущий обладатель премии Пушкаша? В Индонезии забит один из самых красивых голов сезона🔥🔥🔥

Настоящая эстетика.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша - награда, учрежденная ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку, забившему самый красивый гол года.

Премия названа в честь капитана великой венгерской «Золотой команды» 1950-х годов Ференца Пушкаша. Первая церемония вручения награды прошла 21 декабря 2009 года в Швейцарии.

В Индонезии на прошлой неделе был забит один из самых красивых голов сезона. Игра защиты и вратаря оставляет желать много лучшего, но нападающий показал класс.