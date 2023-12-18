Главный кадр дня📹 Ровно год назад Аргентина стала чемпионом мира - вот как решающий пенальти видел Лионель Месси😍

Исторический кадр.

Ровного год назад 18 декабря 2022 года Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

Основное время на стадионе «Лусаил» закончилось со счетом 2:2. Счет в игре на 23-й минуте открыл форвард аргентинцев Лионель Месси, забив с пенальти. На 36-й минуте счет в игре удвоил полузащитник Аргентины Ди Мария. Голевую передачу отдал Алексис Макаллистер.

Во втором тайме на 80-й минуте форвард Франции Килиан Мбаппе реализовал пенальти, который был назначен после того, как Отаменди зацепил в штрафной Коло-Муани. А затем на 81-й Мбаппе забил с игры, после передачи Маркуса Тюрама, сравнял счет в матче.

В дополнительное время на 108-й минуте забил Месси, выведя Аргентину вперед. На 117-й Мбаппе с пенальти сравнял счет, оформив в матче хет-трик.

В серии послематчевых пенальти футболисты Аргентины оказались точнее — 4:2. Вот как решающий удар видел главный триумфатор мундиаля - Лионель Месси.