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Главный кадр дня📹 Ровно год назад Аргентина стала чемпионом мира - вот как решающий пенальти видел Лионель Месси😍

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Исторический кадр.

Ровного год назад 18 декабря 2022 года Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

Основное время на стадионе «Лусаил» закончилось со счетом 2:2. Счет в игре на 23-й минуте открыл форвард аргентинцев Лионель Месси, забив с пенальти. На 36-й минуте счет в игре удвоил полузащитник Аргентины Ди Мария. Голевую передачу отдал Алексис Макаллистер.

Во втором тайме на 80-й минуте форвард Франции Килиан Мбаппе реализовал пенальти, который был назначен после того, как Отаменди зацепил в штрафной Коло-Муани. А затем на 81-й Мбаппе забил с игры, после передачи Маркуса Тюрама, сравнял счет в матче.

В дополнительное время на 108-й минуте забил Месси, выведя Аргентину вперед. На 117-й Мбаппе с пенальти сравнял счет, оформив в матче хет-трик.

В серии послематчевых пенальти футболисты Аргентины оказались точнее — 4:2. Вот как решающий удар видел главный триумфатор мундиаля - Лионель Месси.

3 комментария
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Великая победа на ЧМ сборной Аргентины в Катаре во главе с капитаном команды Лео Месси и под руководством тренера Лео Скалони, молодцы! 🏆🇦🇷
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Это было красиво. Один из лучших финалов в истории ЧМ.
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Есть сцена, где Мбаппе забивает гол, а Месси как бы сдается, а потом просыпается, как будто кто-то говорит, что я собираюсь победить, это было очень эпично.
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