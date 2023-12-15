Какие пары нас ждут в плей-офф ЛЧ? На 80% «Лейпциг» поедет в Испанию

18 декабря состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Суперкомпьютер подсчитал наиболее вероятные варианты пар соперников.

Меньше всего вариантов у «РБ Лейпциг» - пять. Немецкий клуб может сыграть только против «Арсенала», «Реала», «Сосьедада», «Атлетико» или «Барселоны». Легко подсчитать, что вероятность каждого из вариантов составляет 20%. Но на целых 80% это будет команда из Испании.

С другими командами все менее очевидно.

Какой матч ждете в 1/8 финала?