Оригинальному вкусу быть? Месси выходит на новый уровень сотрудничества с Lays

Лионель Месси давно сотрудничает с Lays, рекламируя чипсы. Также Лео, известен своей любовью к чаю мате, как и многие его соотечественники из Южной Америки.

Вчера аргентинец разместил пост в социальной сети с пачкой Lays с новым вкусом: «Как раз тогда, когда я подумал, что Lays не может быть лучше… Что вы думаете об этой идее вкуса?».

Отличный сюрприз от бренда для болельщиков Месси, да и для него самого перед праздниками.