Гаспачо
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Оригинальному вкусу быть? Месси выходит на новый уровень сотрудничества с Lays

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Лионель Месси Лионель Месси
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Лионель Месси давно сотрудничает с Lays, рекламируя чипсы. Также Лео, известен своей любовью к чаю мате, как и многие его соотечественники из Южной Америки.

Вчера аргентинец разместил пост в социальной сети с пачкой Lays с новым вкусом: «Как раз тогда, когда я подумал, что Lays не может быть лучше… Что вы думаете об этой идее вкуса?».

Отличный сюрприз от бренда для болельщиков Месси, да и для него самого перед праздниками.

8 комментариев
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сметана и лук топ!
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Зеленый лук - самый вкусный.
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со слезами верблюда будет?
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Ответ Сергей Дерябин
сметана и лук топ!
Согласен. Это уже классика. Но и огурчики от бабушки Аршавина были хороши
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Самый топ это глутамат
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Катюшка хватит посты накручивать
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Ответ Сергей Щепетов
Зеленый лук - самый вкусный.
от него просыпаешься утром с луковым перегаром, да
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