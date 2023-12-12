🔥 Фанаты «Ланса» громко покидают Лигу чемпионов. Лучшая поддержка группового этапа от французского аутсайдера
«Ланс» обыграл на своем поле «Севилью» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Французский клуб, как и испанский, потерял шансы на выход из группы ище до матча, но команде удалось пробиться в Лигу Европы.
«Ланс» - редкий гость в Лиге чемпионов, поэтому фанаты прощаются с турниром настолько ярко, насколько могут.
Разве нужна дополнительная мотивация, когда у тебя такая поддержка?