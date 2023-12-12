«Это важная вещь, которой я научился». Кейн рассказал, что изменилось в нем с момента перехода в «Баварию»

Харри Кейн рассказал, чего ему больше всего не хватает после ухода из «Тоттенхэма» в «Баварию».

Несмотря на фантастический дебют в Бундеслиге (22+7 в 19 матчах), Кейн признался, что скучает по жизни в Лондоне.

«Не хватает домашнего чувства, знакомого окружения... Обычной прогулки с собаками или похода в ресторан, когда я жил в Эссексе или на востоке Лондона, в Эппинг-Форест.

Хорошим местом в Лондоне, куда я часто ходил, был ресторан под названием Beast. Это стейк-хаус - и там подают хорошего краба.

Я наслаждаюсь новой средой. Круто, когда просто знакомишься с разными культурами.

Я многому научился в плане трудовой этики и менталитета. Знаю, что могу пережить трудные моменты и выйти победителем. Если что-то пойдет не так, я напомню себе, что шансы в мою пользу.

Вместо того, чтобы дуться, обвинять других или жаловаться, я беру на себя ответственность за свои действия и выбор, который сам сделал. Это важная вещь, которой я научился в время своей карьеры - ощущать каждый момент, будь он хороший или плохой», - заявил английский нападающий.