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«Обсуждения ведутся»: спортдир «Баварии» высказался о возможном трансфере Араухо

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«Бавария» попытается подписать Араухо в ближайшее трансферное окно, сообщил Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, защитником заинтересован лично Тухель, который видит в Рональде идеального игрока Рекордмайстера.

О ситуации с возможным подписанием Араухо высказался Кристоф Фройнд – спортивный директор «Баварии»:

«Не хочу делать каких-либо заявлений. Трансферное окно приближается, конечно, некоторые обсуждения уже ведутся. Но раскрывать детали и подробности я не стану».

Мюнхенцы понимают, что подписать уругвайца зимой будет сложно, уверяет Фабрицио Романо. При этом «Барселона» расставаться с защитником не намерена. Да и сам Рональд счастлив в столице Каталонии.

Араухо ждет предложение о новом контракте. «Блауграна» начнет переговоры о продлении соглашения уже в ближайшие месяцы, хотя действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 2026 года.

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