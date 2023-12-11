Совпадение или красивый троллинг: Месси с семьей приехал в Марокко - ровно через год после победы этой сборной над Португалией Роналду

Очень красиво!

Лионель Месси с супругой Антонеллой Рокуццо и сыновьями приехал в Марокко, по официальной версии - в отпуск.

Фотографии действительно напоминает классические отпускные!

Вот только одна деталь вызывает вопросы - Лео приехал в Марракеш ровно (день в день) через год после того, как сборная Марокко обыграла Португалию Роналду в четвертьфинале ЧМ-2022 со счетом 1:0. Помните тот матч?

Интересно, это случайность или Месси действительно так подгадал дату?😅