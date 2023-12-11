Совпадение или красивый троллинг: Месси с семьей приехал в Марокко - ровно через год после победы этой сборной над Португалией Роналду
Очень красиво!
Лионель Месси с супругой Антонеллой Рокуццо и сыновьями приехал в Марокко, по официальной версии - в отпуск.
Фотографии действительно напоминает классические отпускные!
Вот только одна деталь вызывает вопросы - Лео приехал в Марракеш ровно (день в день) через год после того, как сборная Марокко обыграла Португалию Роналду в четвертьфинале ЧМ-2022 со счетом 1:0. Помните тот матч?
Интересно, это случайность или Месси действительно так подгадал дату?😅
-Антонелла, нам срочно нужно уехать в Марокко!
*злобно потирает ладони*
-Посмотрим, как у него подорвёт...
1 фото сделано перед представлением Месси в качестве игрока Интер Майами
2 фото сделано в Саудовской Аравии в качестве посла туризма
3 фото сделаное в Майами перед первым походом Месси в супермаркет
ну, а четвёртое фото унижение и страдания кринжа на все времена))
в данный момент Месси находится в Майами. присутствует вместе семьёй на тренировках старшего сына Тьяго. ужинает в ресторанах вместе с супругой, Антонелла тусит на модных показах с женой Бекса.