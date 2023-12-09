Кто фаворит на «ЗМ»-2024 прямо сейчас? Месси в пятерке, а на первом не Холанд!
Джуд Беллингем – фаворит на «Золотоймяч» в 2024 году по мнению букмекеров.
Англичанин уже имеет преимущество над Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом – его главными конкурентами. Полузащитник потрясающе начал свой первый сезон в «Реале», набив 15+4 в 17 матчах.
Любопытно, что Лео Месси довольно высоко в рейтинге, несмотря на переезд в MLS. А ведь у него впереди еще Копа Америка-2024.
Текущий топ-10 (по версии BetFred):
1. Джуд Беллингем - 3/1
2. Килиан Мбаппе - 4/1
3. Эрлинг Холанд - 5/1
4. Харри Кейн - 6/1
5. Лионель Месси - 10/1
5. Родри - 10/1
7. Кевин де Брюйне - 20/1
8. Мохамед Салах - 25/1
8. Джамал Мусиала - 25/1
10. Хулиан Альварес - 33/1
Кто ваш фаворит?