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Кто фаворит на «ЗМ»-2024 прямо сейчас? Месси в пятерке, а на первом не Холанд!

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Джуд Беллингем – фаворит на «Золотоймяч» в 2024 году по мнению букмекеров.

Англичанин уже имеет преимущество над Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом – его главными конкурентами. Полузащитник потрясающе начал свой первый сезон в «Реале», набив 15+4 в 17 матчах.

Любопытно, что Лео Месси довольно высоко в рейтинге, несмотря на переезд в MLS. А ведь у него впереди еще Копа Америка-2024.

Текущий топ-10 (по версии BetFred):

1. Джуд Беллингем - 3/1

2. Килиан Мбаппе - 4/1

3. Эрлинг Холанд - 5/1

4. Харри Кейн - 6/1

5. Лионель Месси - 10/1

5. Родри - 10/1

7. Кевин де Брюйне - 20/1

8. Мохамед Салах - 25/1

8. Джамал Мусиала - 25/1

10. Хулиан Альварес - 33/1

Кто ваш фаворит?

2 комментария
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Как же задолбали они ставить «его», во все списки на награды! В этот то раз, ЗА ЧТО?????
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