Вы точно захотите такую майку: «Интер» выйдет на поле с логотипом «Трансформеров» на форме🤖🤖🤖
«Интер» сыграет в футболках с логотипом «Трансформеров» в следующем туре серии А.
В матче с «Удинезе» логотип кинофраншизы заменит рекламу Paramount+. Так стриминговый сервис хочет прорекламировать «Трансформеров».
В частности, с 8 декабря на платформе будет доступен фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов».
«Интер» выставит на продажу ограниченное количество футболок. Часть джерси передадут детям, поступившим в педиатрические отделения больниц Милана.