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Вы точно захотите такую майку: «Интер» выйдет на поле с логотипом «Трансформеров» на форме🤖🤖🤖

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«Интер» сыграет в футболках с логотипом «Трансформеров» в следующем туре серии А.

В матче с «Удинезе» логотип кинофраншизы заменит рекламу Paramount+. Так стриминговый сервис хочет прорекламировать «Трансформеров».

В частности, с 8 декабря на платформе будет доступен фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

«Интер» выставит на продажу ограниченное количество футболок. Часть джерси передадут детям, поступившим в педиатрические отделения больниц Милана.

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