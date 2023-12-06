Вы точно захотите такую майку: «Интер» выйдет на поле с логотипом «Трансформеров» на форме🤖🤖🤖

«Интер» сыграет в футболках с логотипом «Трансформеров» в следующем туре серии А.

В матче с «Удинезе» логотип кинофраншизы заменит рекламу Paramount+. Так стриминговый сервис хочет прорекламировать «Трансформеров».

В частности, с 8 декабря на платформе будет доступен фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

«Интер» выставит на продажу ограниченное количество футболок. Часть джерси передадут детям, поступившим в педиатрические отделения больниц Милана.