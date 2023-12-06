Гаспачо
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«Есть вещи, которые люди не видят». Моуринью и Гвардиола очень близки – вот трогательная история от Жозе

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Матчи между «Барсой» и «Мадридом» в начале нулевых для многих болельщиков останутся самыми горячими. И это неудивительно – тогда команды тренировали лучшие тренеры мира, соперничество которых окрестили непримиримым.

Однако отношения Моуринью и Гвардиолы настолько длинные, что сейчас ни о какой ненависти не может быть речи. Португалец рассказал историю из жизни, которая подтверждает: Жозе и Пеп – настоящие друзья:

«Проблема с нами, тренерами, в том, что нелегко развивать дружбу, потому что мы не видим друг друга. Мы видимся по две минуты до и после матча.

Это сложно, но с Пепом в моей памяти остались те три года, когда мы работали вместе, виделись каждый день, вместе праздновали трофеи. Мы не плакали, но грустили, когда теряли что-то важное. Он был игроком, я – молодым помощником тренера. И это не уйдет из памяти.

После тех времен у меня могут быть только хорошие чувства к нему. Я из поколения, в котором то, что происходит в матче, остается на поле, и я испытываю только положительные эмоции и уважение.

Бывают моменты в жизни, которые не забываем. Когда умер мой отец [в 2017 году] – а Гвардиола знал, насколько важен для меня отец, – он позвонил.

И когда умерла его мама [в апреле 2020 года], я ответил тем же. Есть вещи, которые люди не видят, и нам не нужно делиться ими. Я делюсь, потому что теперь у меня есть возможность. У меня остались только хорошие воспоминания о нем с тех пор, как мы работали вместе».

4 комментария
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Одно из лучших тренерских противостояний в футболе!
+18
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Ответ Иван Буренков
Одно из лучших тренерских противостояний в футболе!
я бы даже сказал великих
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лучшее противостояние тренеров
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Образованные люди всегда будут людьми оставаться прежде всего где бы они не были.
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