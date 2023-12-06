100 000 проданных футболок Кейна💰: сколько зарабатывает «Бавария» с помощью англичанина?

100 000 футболок Харри Кейна

Ходят слухи, что до Рождества мюнхенская «Бавария» продаст 100 000 футболок с именем Харри Кейн. Сколько клуб может заработать на этом?

Немцы продали почти 50 000 футболок Кейна за неделю после подписания игрока. Только в первый день было продано 15 000 футболок, выручка составила почти 1 миллион евро.

Сколько заработает мюнхенская «Бавария»?

«Бавария» надеется на огромную прибыль от продажи футболок Харри Кейна - футболка нападающего является самой продаваемой в клубе с августа.

Как сообщает One Football, по итогам сезона Кейн, как ожидается, побьет предыдущий рекорд по наибольшему количеству продаж футболок «Баварии» за весь сезон, принеся примерно 11,5 миллионов евро клубу.

Статистика Харри Кейна в Баварии

Важной причиной популярности футболки Кейна среди болельщиков является его отличная игра за команду. Он один за другим бьет рекорды и имеет потрясающую статистику. Англичанин уже записал в свой актив 22 гола и 7 результативных передач в 18 матчах за «Баварию».