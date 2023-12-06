Роналду - рекордсмен по матчам и голам за сборную: вспоминаем все мячи португальца в футболке национальной команды

Все 128 голов!

В национальной сборной Португалии Криштиану Роналду дебютировал в возрасте 18 лет 20 августа 2003 года в товарищеском матче против сборной Казахстана (1:0), Роналду не забил в первых двух матчах за сборную, но с тех пор забивает уже 20 лет подряд, включая 2023-й. По этому показателю он превзошел рекорд Робби Кина, который забивал за сборную Ирландии с 1998 по 2016 год.

На данный момент в активе Роналду 128 голов за сборную Португалии. Он также является мировым рекордсменом по числу матчей за сборную (205). Игра против Лихтенштейна 23 марта 2023 года стала для португальца 197-й, в результате чего он обошел Бадера Аль-Мутаву из Кувейта. Рекордный матч Роналду отметил дублем.