😏 Роналду обзавидуется? Месси назван спортсменом года по версии Time 👑

Лионель Месси назван спортсменом года по версии Time.

Американский журнал признал аргентинца лучшим спортсменом 2023 года. В прошлом году приз выиграл американский бейсболист Аарон Джадж. Месси стал первым лауреатом не из США.

Отметим, что Time открыл номинацию лишь в 2019 году. Журнал получил широкую известность во многом благодаря премии «Человек года», которую сам и придумал.

В июне нападающий покинул «ПСЖ» в связи с истечением срока контракта, а в июле перешел в «Интер Майами».

После переезда в США Месси забил 10 голов в 7 матчах победного для «Интер Майами» Кубка лиг.