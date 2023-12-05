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😏 Роналду обзавидуется? Месси назван спортсменом года по версии Time 👑

Интер Майами Интер Майами
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Лионель Месси назван спортсменом года по версии Time.

Американский журнал признал аргентинца лучшим спортсменом 2023 года. В прошлом году приз выиграл американский бейсболист Аарон Джадж. Месси стал первым лауреатом не из США.

Отметим, что Time открыл номинацию лишь в 2019 году. Журнал получил широкую известность во многом благодаря премии «Человек года», которую сам и придумал.

В июне нападающий покинул «ПСЖ» в связи с истечением срока контракта, а в июле перешел в «Интер Майами».

После переезда в США Месси забил 10 голов в 7 матчах победного для «Интер Майами» Кубка лиг.

2 комментария
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Саудиты сейчас состряпают свой "Тайм" и назову игроком года кринжа, делов то)
Они во кубок , который аль насры недавно взял, в виде Кубка Мира сделали😂
Потроллили кринжа.
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