«Ему это не нужно». Фанаты удивлены, какие упражнения Месси делает на тренировках

Лионель Месси – возможно, величайший футболист всех времен, и, по его словам, он не беспокоится о том, чтобы произвести на кого-то впечатление. Однако недавно Лео был запечатлен за усиленными тренировками в спортзале Майами.

На этом фото, например, Лео делает подтягивания с отягощением (хват не осуждаем).

Поклонники задаются вопросом, зачем игроку уровня Месси подвергать тело таким нагрузкам, тем более что Лео, как известно, не бодибилдер.

💭: «Тренироваться так усердно, но ради чего?»

💭: «Ему это не нужно... 🥺 Он уже столько раз доказывал, что он лучший 😭😭😭».

💭: «Он повесил груз. Как обычно тащит все на себе».

💭: «Как я смогу убедить своих детей, что это величайший спортсмен всех времен?»