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«Ему это не нужно». Фанаты удивлены, какие упражнения Месси делает на тренировках

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Лионель Месси – возможно, величайший футболист всех времен, и, по его словам, он не беспокоится о том, чтобы произвести на кого-то впечатление. Однако недавно Лео был запечатлен за усиленными тренировками в спортзале Майами.

На этом фото, например, Лео делает подтягивания с отягощением (хват не осуждаем).

Поклонники задаются вопросом, зачем игроку уровня Месси подвергать тело таким нагрузкам, тем более что Лео, как известно, не бодибилдер.

💭: «Тренироваться так усердно, но ради чего?»

💭: «Ему это не нужно... 🥺 Он уже столько раз доказывал, что он лучший 😭😭😭».

💭: «Он повесил груз. Как обычно тащит все на себе».

💭: «Как я смогу убедить своих детей, что это величайший спортсмен всех времен?»

6 комментариев
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Про хват смешно, по-моему только в школе стебали за "бабский" хват, но как показала жизнь - хват выбирается в зависимости от прорабатываемой группы мышц, не более.

А еще нужно отжиматься только на кулаках, или баба! лол
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Ну, раз хват мы не осуждаем (а чего его осуждать, в хвате снизу ничего такого нет), то лучше осудим автора за "делает подтягивания". В этой фразе нет ничего такого, казалось бы, но это пугающая тенденция "англификации" языка: можно сказать и "делать подтягивания", и "делать отжимания", и "делать пробежку", и "делать фотографии", но это как-то криво. Правильнее говорить "подтягиваться", "отжиматься", "бегать", "фотографировать" и т.д.
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Ответ AntonIQ
Ну, раз хват мы не осуждаем (а чего его осуждать, в хвате снизу ничего такого нет), то лучше осудим автора за "делает подтягивания". В этой фразе нет ничего такого, казалось бы, но это пугающая тенденция "англификации" языка: можно сказать и "делать подтягивания", и "делать отжимания", и "делать пробежку", и "делать фотографии", но это как-то криво. Правильнее говорить "подтягиваться", "отжиматься", "бегать", "фотографировать" и т.д.
Осуждать юзеров спорца, осуждающих тенденцию к "англифиакции", за нерусские буквы в нике надо или это другое?
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Талант без работы над собой это Неймар. Работа над собой без таланта это Роналду. Работа над собой + талант это Месси
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Как не нужно? Сами придумали этот бред про то, что Лео не тренируется, сам в него поверили) Без упорных тренировок Лео точно не взял бы 3 ЗМ после 30 и не выиграл бы столько трофеев, просто он не публикует каждую свою тренировку)
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Как это не нужно? За шею хватать будет лучше, а потом прятаться за другими, чтобы не получить
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