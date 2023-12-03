Гаспачо
Блог

Одна из самых ярких пар Бразилии: Марсело с женой Кларисой в красивой фотосессии📸

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Марсело Марсело
Футбол Футбол

Супруга Марсело Клариса Алвеш поделилась кадрами красивой фотосессии со своим мужем. Пара украсила обложку бразильского издания Canal.

Марсело и Клариса познакомились в Рио де Жанейро, еще будучи подростками, футболист дружил с братом девушки. В 2008 году Марсело и Клариса поженились. В 2009 году родился их старший сын Энцо, а в 2015-м – младший сын Лиам.

После замужества бразильянка начала строить актерскую карьеру. Алвес снялась в ряде популярных фильмов в Южной Америке. Кларисса также пользуется популярностью в социальных сетях – в Инстаграме у нее 718 000 подписчиков.

Марсело выступал за «Реал Мадрид» с 2007 по 2022 год, а сейчас продолжает карьеру в «Флуминенсе».

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий