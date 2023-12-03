Одна из самых ярких пар Бразилии: Марсело с женой Кларисой в красивой фотосессии📸

Супруга Марсело Клариса Алвеш поделилась кадрами красивой фотосессии со своим мужем. Пара украсила обложку бразильского издания Canal.

Марсело и Клариса познакомились в Рио де Жанейро, еще будучи подростками, футболист дружил с братом девушки. В 2008 году Марсело и Клариса поженились. В 2009 году родился их старший сын Энцо, а в 2015-м – младший сын Лиам.

После замужества бразильянка начала строить актерскую карьеру. Алвес снялась в ряде популярных фильмов в Южной Америке. Кларисса также пользуется популярностью в социальных сетях – в Инстаграме у нее 718 000 подписчиков.

Марсело выступал за «Реал Мадрид» с 2007 по 2022 год, а сейчас продолжает карьеру в «Флуминенсе».