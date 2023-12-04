Бывшая Де Брюйне, которая изменяла ему с Куртуа наслаждается жизнью и прекрасно выглядит

Кэролайн Лейнен, бывшая девушка Кевина Де Брюйне, которая изменяла ему с Тибо Куртуа, не только причинила игроку «Сити» душевную боль, но и спровоцировала ожесточенное соперничество между Кевином и Тибо.

Однако в последнее время жизнь Кэролайн изменилась.

В 2014 году Кэролайн Лейнен рассказала, что изменяла Де Брюйне с Тибо Куртуа.

В то время оба футболиста были отданы в аренду «Челси», и были товарищами по сборной — так что вы можете себе представить напряжение. По словам Лейнен, она решила изменить Де Брюйне после того, как он уже изменил ей с близкой подругой.

Де Брюйне и Куртуа раньше были друзьями, но после инцидента их дружба сошла на нет. В интервью Лейнен объяснила, что познакомилась с Куртуа в Мадриде во время визита к подруге, а роман начался после того, как Куртуа приготовил для нее вкусный обед.

Чем сейчас занимается Кэролайн Лейнен?

Похоже, сейчас в жизни Кэролайн все складывается хорошо. Она замужем, у нее есть ребенок. Что касается ее профессиональной карьеры, Лейнен работает специалистом по персоналу и связям с общественностью в Бельгии.