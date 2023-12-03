В 2020 году Месси просился к Пепу в «Сити». Биограф Гвардиолы пересказал не самый приятный диалог Лео с тренером
Не на такое он рассчитывал.
В августе 2020 года Лионель Месси хотел перейти в «Манчестер Сити», чтобы воссоединиться с Пепом Гвардиолой. Но тренер не захотел исполнять желание аргентинца.
Это откровение — отрывок из книги журналиста Марти Перарнау «Боже, храни Пепа», которая выйдет в марте 2024 года.
Лео давно был недоволен руководством «Барселоны», но в 2020 году его разочарование достигло предела. Он обратился к своему другу Агуэро, чтобы тот разузнал, возможен ли переход аргентинца в «Манчестер Сити». Серхио обсудил этот вопрос с руководством клуба, а на следующий день Гвардиола получил сообщение от Месси.
В скором времени Лионель и Пеп встретились в Барселоне. Звездный нападающий «Барселоны» высказал тренеру «горожан» свои претензии в адрес тогдашнего президента каталонцев Жозепа Бартомеу, добавив: «Я просто хочу разорвать эти отношения».
После между старыми знакомыми состоялся такой диалог:
— В Манчестере мы очень усердно тренируемся...
— Я буду усердно тренироваться, не стоит волноваться.
— Я провожу долгие тактические занятия. Тебе может быть скучно.
— Я выдержу все, что бы ты ни потребовал.
— Лео, мы стали старше... Возможно, мы не сможем больше терпеть друг друга.
В итоге Месси остался в «Барсе», но лишь на один сезон. Следующим летом каталонский клуб не стал продлевать контракт легендарного игрока, и он перешел в «ПСЖ», где провел два года бок о бок с другим своим старым товарищем по «блаугране» Неймаром.
Лионель!
Нас не интересуют награды присуждённые тебе,а интересуют победы клуба на поле и развитие вне оного.
Барса Пеппа строилась вокруг Месси. А почти все голы свои и партнёров делал Месси. И если для тебя Сити гранд, а Барса нет, то нам не о чем разговаривать.
Скорее всего год твоего рождения 2008-20012, но не бойся, комплексы явление временное)
Так что ты и тут мимо...
Почему убегаешь от фактов?:)
Тогда они не знали, что будет дальше. Через год Гвардиола выведет Сити в первый финал ЛЧ, вернет чемпионство Сити. И еще 2 года спустя долгожданная победа в ЛЧ. Пеп моментально из "лысого шарлатана" стал гением. Месси через год выиграет первый серьезный трофей со сборной, а потом еще станет ЧМ. Выиграет 2 ЗМ и станет самым титулованным в истории.
Был бы такой хэппи энд, если бы Месси перешел в Сити? Сомневаюсь. Всё сложилось удачно для обоих.