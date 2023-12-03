Гаспачо
Блог

В 2020 году Месси просился к Пепу в «Сити». Биограф Гвардиолы пересказал не самый приятный диалог Лео с тренером

Манчестер Сити Манчестер Сити
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Лионель Месси Лионель Месси
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Футбол Футбол

Не на такое он рассчитывал.

В августе 2020 года Лионель Месси хотел перейти в «Манчестер Сити», чтобы воссоединиться с Пепом Гвардиолой. Но тренер не захотел исполнять желание аргентинца.

Это откровение — отрывок из книги журналиста Марти Перарнау «Боже, храни Пепа», которая выйдет в марте 2024 года.

Лео давно был недоволен руководством «Барселоны», но в 2020 году его разочарование достигло предела. Он обратился к своему другу Агуэро, чтобы тот разузнал, возможен ли переход аргентинца в «Манчестер Сити». Серхио обсудил этот вопрос с руководством клуба, а на следующий день Гвардиола получил сообщение от Месси.

В скором времени Лионель и Пеп встретились в Барселоне. Звездный нападающий «Барселоны» высказал тренеру «горожан» свои претензии в адрес тогдашнего президента каталонцев Жозепа Бартомеу, добавив: «Я просто хочу разорвать эти отношения».

После между старыми знакомыми состоялся такой диалог:

— В Манчестере мы очень усердно тренируемся...

— Я буду усердно тренироваться, не стоит волноваться.

— Я провожу долгие тактические занятия. Тебе может быть скучно.

— Я выдержу все, что бы ты ни потребовал.

— Лео, мы стали старше... Возможно, мы не сможем больше терпеть друг друга.

В итоге Месси остался в «Барсе», но лишь на один сезон. Следующим летом каталонский клуб не стал продлевать контракт легендарного игрока, и он перешел в «ПСЖ», где провел два года бок о бок с другим своим старым товарищем по «блаугране» Неймаром.

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда не можешь сказать прямо:
Лионель!
Нас не интересуют награды присуждённые тебе,а интересуют победы клуба на поле и развитие вне оного.
+24
-8
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пеп не заходит в одну воду 2 раза и всегда пытается совершенствоваться и двигаться дальше. Это заслуживает уважения.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Меган Лайф
Пеп прекрасно понимает, что именно ставка на месси сломала его барселону, не дала ей стать европейским грандом. Второй раз такую ошибку не допускают
Лучший игрок в истории не дал лучшей команде в истории стать европейским грандом 🙃🔫 таблетки в студию
+22
-13
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Думаю Гвардиола примерно так и думал и сказал, ему не нужны футболисты вне системы в Сити, но это же откровенная желтуха. Или они втроем там встречались? Хотя возможно биограф залез под стол
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Alexey Catalonsky
Пеп не заходит в одну воду 2 раза и всегда пытается совершенствоваться и двигаться дальше. Это заслуживает уважения.
это точно, а другие тренеры тащат за собой игроков по клубам как чемодан. Пеп гений.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грустно... Но Пеп прав на 100% Не факт, что такое стечение обстоятельств привели Аргентину к долгожданной победе на ЧМ, да и Месси должен быть доволен своим нынешним положением, а Пеп в свою очередь забрал Требл
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Меган Лайф
Пеп прекрасно понимает, что именно ставка на месси сломала его барселону, не дала ей стать европейским грандом. Второй раз такую ошибку не допускают
Ты Вася?
Барса Пеппа строилась вокруг Месси. А почти все голы свои и партнёров делал Месси. И если для тебя Сити гранд, а Барса нет, то нам не о чем разговаривать.
Скорее всего год твоего рождения 2008-20012, но не бойся, комплексы явление временное)
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Отец Абду
После Бартомеу* Почему убегаешь от фактов?:)
Это ведь бартомеу выбивал контракт из барсы, шантажируя уходом? И бартомеу сбежал в лигу 1 после прихода лапорты? Бартомеу требовал выгнать ибру?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Александр Северный
о чем разговаривать с вами, если ты даже года не помнишь🤡
Блин, в издевательствах над барсой легко запутаться. Это где он руками на энфилде нелепо разводил? Тоже было смешно, согласен
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Меган Лайф
Ответ очень прост. Месси ушел, когда доломал финансы барсы. Поэтому когда он ушел 1. Поломались наигранные механизмы игры 2. В команде пассажиры, чье единственное достоинство - совместимость с месси Про количество чемпионств - здесь уж точно куда больше заслуг хави и иньесты. Когда они оба закончили, барсе повезло, реал и атлетико были мертвыми 76 и 68 очков, затем два сезона подряд барса с месси в ла лиге сливала, а потом месси сбежал. В лч катастрофа началась еще раньше.
А ты знал, что до Месси Иньеста и Хави с Барсой шатались на 4-6 месте и играли в ЛЕ?:) Даже после их ухода Месси продолжал выигрывать Ла лигу:)

Так что ты и тут мимо...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ distress of ignorance
Комментарий удален модератором
Значит не против.. Будем продолжать.. Ну а что ты сделаешь?.. Вытрешь слёзки дрыг-ноге в подтрибунном?.. Даже это ты не сможешь.. Отдыхай.. 😄🤭
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Отец Абду
А ты знал, что до Месси Иньеста и Хави с Барсой шатались на 4-6 месте и играли в ЛЕ?:) Даже после их ухода Месси продолжал выигрывать Ла лигу:) Так что ты и тут мимо...
Да, да. Правда без месси они лч выиграли, а вот он без них ни разу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Александр Северный
15 - 20 напиши ещё 🤡🤣 собирают команды как раз под Рональду. Месси этого не надо, он это доказал в серой сборной и уже в днищенском Майами
И так чисто поржать!в «днищенском Майами» - ну да всего лишь притащил с собой двух своих подружек,с которыми всю жизнь играл,а так да состав не под него!хахахаха!ей Богу,рИчажные самые потешные люди в мире!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Меган Лайф
Да, да. Правда без месси они лч выиграли, а вот он без них ни разу)
Почему до Месси они не выигрывали ЛЧ, а играли в ЛЕ?:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Отец Абду
Почему до Месси они не выигрывали ЛЧ, а играли в ЛЕ?:)
А на какой позиции месси играл 17.05.06?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Рэд Уайт
Лучший игрок в истории не дал лучшей команде в истории стать европейским грандом 🙃🔫 таблетки в студию
Месси стал перезревшим фруктом, а это уже гнилой фрукт. Месси стал хуже, вот и перестал быть интересным
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Меган Лайф
А на какой позиции месси играл 17.05.06?)
Разве травмированный игрок играет?:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Отец Абду
Разве травмированный игрок играет?:)
Ну то есть лч они взяли без него?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Отец Абду
Бартомеу мог бы поступить, как Перес ( когда Роналду шантажировал уходом за бабками в Ювентус), раз уж если побоялся от такого исхода, значит он трусливый менеджмент:) Всем раздавал дорогие контракты, но виноватым оказался Месси:)
А я тебе объясню как это работает!когда Месси начал шантажировать клуб и просить себе гигантскую зарплату,это послужило эффектом домино!остальные игроки тоже начали приходить к руководству и просить повышения и менеджмент пошел у всех на поводу!представь ты работаешь в офисе,у вас 25 сотрудников и один сотрудник(пусть даже самый лучший) идет к директору и просит гигантскую зарплату и ему ее дают,ты думаешь остальные 24 сотрудника не пойдут и не будут себе просить увеличения?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ EvilEmpress
Грустно... Но Пеп прав на 100% Не факт, что такое стечение обстоятельств привели Аргентину к долгожданной победе на ЧМ, да и Месси должен быть доволен своим нынешним положением, а Пеп в свою очередь забрал Требл
причем здесь Аргентина и ЧМ?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Вальдано
Тен Хаг сказал точно так же Авейру, когда тот просился в старт МЮ.. Или это другое?..
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ distress of ignorance
Комментарий удален модератором
Для меня всегда причём.. Ты против?..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Вальдано
Для меня всегда причём.. Ты против?..
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Меган Лайф
Играя с хави, иньестой, пике, бускетсом месси играл лишь в трех финалах лч. Под него собрали команду с неймаром и суаресом и что? 1 лч из трех сезонов и ней сбежал от этого кошмара. Без месси барса бы взяла 6-7 лч
Уже два раза пыталась для начала взять ЛЕ.. А-ха-ха-ха.. 😄🤭..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Отец Абду
Для меня Гризманн супертоп, а вот такие, как Коутиньо и Дембеле просто хорошие игроки и не более... Какой здравомыслящий человек заплатит за них +100?:) Не считая их огромные заплаты...
Но в ффп коут никак не мешал в 21/22. Никто не даст такую зп, но псж дали. Барсоглоры фантазеры)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Меган Лайф
Точно. Не виноват. Вот взять например гризмана. В атлетико? Супертоп. В сборной? Супертоп. В барсе? Ой) только вот месси пол миллиарда за 4 года выклянчил, это больше, чем все эти покупки вместе взятые. В итоге барса просто не смогла по ффп вместить месси в команду.
Для меня Гризманн супертоп, а вот такие, как Коутиньо и Дембеле просто хорошие игроки и не более... Какой здравомыслящий человек заплатит за них +100?:) Не считая их огромные заплаты...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Отец Абду
Ну, Месси не виноват, что твой любимый Бартомеу покупает всяких Лангле, Дембеле и Коутиньо за +100 млн, Гомеш, Алькасер, Турана, Дест, Семеду и др:)
Точно. Не виноват. Вот взять например гризмана. В атлетико? Супертоп. В сборной? Супертоп. В барсе? Ой) только вот месси пол миллиарда за 4 года выклянчил, это больше, чем все эти покупки вместе взятые. В итоге барса просто не смогла по ффп вместить месси в команду.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Меган Лайф
Пеп прекрасно понимает, что именно ставка на месси сломала его барселону, не дала ей стать европейским грандом. Второй раз такую ошибку не допускают
Ахаха)) вот это познания))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Меган Лайф
Так в том то и дело, что в минуту слабости месси пошел выбивать деньги из клуба (и делает так до сих пор). Человек не любит клуб (и видимо никогда его не любил), а клуб настолько уверовал в "гения", что бартомеу бы не простили уход месси) пока барса вообще физически могла ему платить, она это делала. И выиграла с ним 3 лч. За то же время кроос в реале взял четыре.
Ну, Месси не виноват, что твой любимый Бартомеу покупает всяких Лангле, Дембеле и Коутиньо за +100 млн, Гомеш, Алькасер, Турана, Дест, Семеду и др:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Отец Абду
Бартомеу мог бы поступить, как Перес ( когда Роналду шантажировал уходом за бабками в Ювентус), раз уж если побоялся от такого исхода, значит он трусливый менеджмент:) Всем раздавал дорогие контракты, но виноватым оказался Месси:)
Так в том то и дело, что в минуту слабости месси пошел выбивать деньги из клуба (и делает так до сих пор). Человек не любит клуб (и видимо никогда его не любил), а клуб настолько уверовал в "гения", что бартомеу бы не простили уход месси) пока барса вообще физически могла ему платить, она это делала. И выиграла с ним 3 лч. За то же время кроос в реале взял четыре.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Меган Лайф
Это где 2:8 было? Тянуууул)
о чем разговаривать с вами, если ты даже года не помнишь🤡
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Меган Лайф
До месси - клуб, в который рвутся звезды. После месси - клуб, который скупает неликвид и свободных агентов в черную пятницу. Под него заточили весь клуб, который просто рассыпался по итогу под грузом долгов.
После Бартомеу*

Почему убегаешь от фактов?:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Александр Северный
15 - 20 напиши ещё 🤡🤣 собирают команды как раз под Рональду. Месси этого не надо, он это доказал в серой сборной и уже в днищенском Майами
Любите вы рончика, но не надо свое статодрочерство другим приписывать. Кроос - 5лч, месси - 4 лч. Разница очевидна.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Меган Лайф
Зато наконец взяла ла лигу. Не напомните где была барса в 19/20 и в 20/21
С Месси 10 чемпионство за 16 лет, без Месси 16 чемпионство за +100 лет, чувствуешь разницу?:)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Меган Лайф
Играя с хави, иньестой, пике, бускетсом месси играл лишь в трех финалах лч. Под него собрали команду с неймаром и суаресом и что? 1 лч из трех сезонов и ней сбежал от этого кошмара. Без месси барса бы взяла 6-7 лч
Без Месси Барса успела 2 года подряд побыть в ЛЕ:)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2020 год для Пепа и Месси был очень тяжелым. Сити уступил чемпионство Ливерпулю. Над Гвардиолой смеялись из-за вылетов в ЛЧ. Месси был в конфликте с руководством Барселоны из-за изгнания Суареса. + не выиграл ни одного трофея и вылетел из ЛЧ 8:2.

Тогда они не знали, что будет дальше. Через год Гвардиола выведет Сити в первый финал ЛЧ, вернет чемпионство Сити. И еще 2 года спустя долгожданная победа в ЛЧ. Пеп моментально из "лысого шарлатана" стал гением. Месси через год выиграет первый серьезный трофей со сборной, а потом еще станет ЧМ. Выиграет 2 ЗМ и станет самым титулованным в истории.

Был бы такой хэппи энд, если бы Месси перешел в Сити? Сомневаюсь. Всё сложилось удачно для обоих.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лео, ты не будешь пить колу на тренировках!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
- Лео, задолбал, короче мы и без тебя тут всех выносим
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий