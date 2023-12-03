В 2020 году Месси просился к Пепу в «Сити». Биограф Гвардиолы пересказал не самый приятный диалог Лео с тренером

Не на такое он рассчитывал.

В августе 2020 года Лионель Месси хотел перейти в «Манчестер Сити», чтобы воссоединиться с Пепом Гвардиолой. Но тренер не захотел исполнять желание аргентинца.

Это откровение — отрывок из книги журналиста Марти Перарнау «Боже, храни Пепа», которая выйдет в марте 2024 года.

Лео давно был недоволен руководством «Барселоны», но в 2020 году его разочарование достигло предела. Он обратился к своему другу Агуэро, чтобы тот разузнал, возможен ли переход аргентинца в «Манчестер Сити». Серхио обсудил этот вопрос с руководством клуба, а на следующий день Гвардиола получил сообщение от Месси.

В скором времени Лионель и Пеп встретились в Барселоне. Звездный нападающий «Барселоны» высказал тренеру «горожан» свои претензии в адрес тогдашнего президента каталонцев Жозепа Бартомеу, добавив: «Я просто хочу разорвать эти отношения».

После между старыми знакомыми состоялся такой диалог:

— В Манчестере мы очень усердно тренируемся...

— Я буду усердно тренироваться, не стоит волноваться.

— Я провожу долгие тактические занятия. Тебе может быть скучно.

— Я выдержу все, что бы ты ни потребовал.

— Лео, мы стали старше... Возможно, мы не сможем больше терпеть друг друга.

В итоге Месси остался в «Барсе», но лишь на один сезон. Следующим летом каталонский клуб не стал продлевать контракт легендарного игрока, и он перешел в «ПСЖ», где провел два года бок о бок с другим своим старым товарищем по «блаугране» Неймаром.