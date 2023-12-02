🔥 «Группа под Роналду». Фанаты выделили двух фаворитов Евро-2024 после жеребьевки турнира
В Гамбурге (Германия) состоялась жеребьевка Евро-2024, определившая составы групп будущего турнира.
Как и полагается, не обошлось без «группы смерти», к которой фанаты единогласно причислили квартет Б.
Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.
Группа D: Победитель Пути А (Польша, Эстония, Уэльс или Финляндия), Нидерланды, Австрия, Франция.
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель Пути В (Израиль, Исландия, Босния и Герцеговина или Украина).
Группа F: Турция, победитель Пути С (Грузия, Люксембург, Греция или Казахстан), Португалия, Чехия.
Болельщики выделили двух фаворитов турнира.
💭 «Франция выиграет».
💭 «Неужели у Португалии простая группа?».
💭 «Португалия выиграет Евро».
💭 «Хейлунд против Магуайра - нам конец».
💭 «Португалия, либо Франция».
💭 «Они даже не скрывают, что сделали группу под Роналду».
💭 «Совершенно очевидно, что этот турнир сделан для того, чтобы Роналду «догнал» Месси».
Какой-то детский наброс.