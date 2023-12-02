🔥 «Группа под Роналду». Фанаты выделили двух фаворитов Евро-2024 после жеребьевки турнира

В Гамбурге (Германия) состоялась жеребьевка Евро-2024, определившая составы групп будущего турнира.

Как и полагается, не обошлось без «группы смерти», к которой фанаты единогласно причислили квартет Б.

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D: Победитель Пути А (Польша, Эстония, Уэльс или Финляндия), Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель Пути В (Израиль, Исландия, Босния и Герцеговина или Украина).

Группа F: Турция, победитель Пути С (Грузия, Люксембург, Греция или Казахстан), Португалия, Чехия.

Болельщики выделили двух фаворитов турнира.

💭 «Франция выиграет».

💭 «Неужели у Португалии простая группа?».

💭 «Португалия выиграет Евро».

💭 «Хейлунд против Магуайра - нам конец».

💭 «Португалия, либо Франция».

💭 «Они даже не скрывают, что сделали группу под Роналду».

💭 «Совершенно очевидно, что этот турнир сделан для того, чтобы Роналду «догнал» Месси».