«У нас не было Месси». Деку популярно объяснил, почему Португалия не выигрывала Кубок мира

Кое-кому будет обидно.

Легенда сборной Португалии и экс-игрок «Челси» и «Барселоны» Деку считает, что его страна не сможет выиграть чемпионат мира, потому что у нее нет игроков калибра Лионеля Месси.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» помог своей стране выиграть ЧМ-2022 в Катаре, забив семь голов и отдав три голевые передачи. В то же время его заклятый соперник − форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не смог вытащить Португалию на такую высоту. Он забил всего один гол в пяти матчах.

В разговоре с AlbicelesteTalk Деку оценил влияние Месси на команду как нечто большее, чем Роналду: «Аргентина выиграла чемпионат мира, потому что у них есть Месси. Что касается нас, то у Португалии было отличное поколение хороших игроков, но Лионеля у нас нет».

В составе португальцев действительно много качественных игроков − Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рубен Диаш, Жоау Феликс, Жоау Канселу и другие. Однако зимой 2022 года этого хватило только на то, чтобы проиграть в четвертьфинале Марокко (0:1).

Кажется, что после этих слов записная книжка Криштиану Роналду лишилась одного номера.