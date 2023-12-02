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У Гвардиолы в «Сити» есть железный трансферный принцип. Он касается «Барсы» и «Баварии»

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В тренерской карьере Гвардиолы было всего три клуба. Пеп построил невероятную «Барселону», с которой дважды брал Лигу чемпионов. Ту «блауграну» многие считают лучшей командой в истории футбола.

С «Баварией» испанец не добился главного трофея в европейском футболе, но влияние Пепа на игру мюнхенцев трудно не заметить. Румменигге поставил испанца в один ряд с Фликом, Ван Галом и Хайнкесом. А Швайнштайгер заявил, что «Бавария» Гвардиолы изменила футбол сборной Германии.

Наконец, Хосеп добрался до «Сити». В 2023 году «горожане» завоевали исторический требл. «Ман Сити» и сейчас продолжает наводить страх на Премьер-лигу.

Меняя команды, Гвардиола оставался предан клубам, с которыми прощался. Марти Перарнау, биограф Пепа, в интервью изданию As рассказал о железном трансферном принципе тренера:

«Правда ли, что Пеп хотел подписать всех звезд «Барселоны»? Нет, это лишь городской миф. Даже Месси он не пытался пригласить в свою команду. Предложение о переходе исходило от самого Лионеля [окружение аргентинца это отрицает – прим. As].

Пеп в этом плане очень сдержан. В «Сити» он сразу четко дал понять, что не будет трогать «Барсу» и «Баварию». У «Ман Сити» был список игроков «Баварии», которых нужно было подписать. Пеп тогда сказал Чики [спортивному директор «горожан»] никого из них не трогать. А в этом списке было много имен, почти все звезды команды».

Как вам такая позиция Гвардиолы?

8 комментариев
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Давно ещё на спортсе была новость что у Баварии с Пепом было соглашение по которому он не мог покупать игроков из Баварии после своего ухода .
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Ответ Lavinka
Давно ещё на спортсе была новость что у Баварии с Пепом было соглашение по которому он не мог покупать игроков из Баварии после своего ухода .
а там нету трансферного комитета? все он решает?
не знаю просто на самом деле
ведь могла же быть тема, что комитет принял решение и купили игрока и был бы виноват Пеп?)
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Ответ theDemon
А кого там брать для такого тотального доминирования??? Проще как раз ненужный хлам отдать задорого, вроде Сане.
Киммих. Дэвис и Мусиала интересные игроки.
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Ответ GibsonFlyingV
Киммих. Дэвис и Мусиала интересные игроки.
Киммих закончит через 2 года. Вместо кого его брать? Вместо Родри?))) А Дэвис уже заканчивает... По Мусиале время еще не пришло))
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Ответ theDemon
Киммих закончит через 2 года. Вместо кого его брать? Вместо Родри?))) А Дэвис уже заканчивает... По Мусиале время еще не пришло))
Тебе не про сегодня говорят, а вообще про его принципы, не ужели так трудно понять?
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Ответ theDemon
Киммих закончит через 2 года. Вместо кого его брать? Вместо Родри?))) А Дэвис уже заканчивает... По Мусиале время еще не пришло))
Мусиала норм
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