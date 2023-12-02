У Гвардиолы в «Сити» есть железный трансферный принцип. Он касается «Барсы» и «Баварии»

В тренерской карьере Гвардиолы было всего три клуба. Пеп построил невероятную «Барселону», с которой дважды брал Лигу чемпионов. Ту «блауграну» многие считают лучшей командой в истории футбола.

С «Баварией» испанец не добился главного трофея в европейском футболе, но влияние Пепа на игру мюнхенцев трудно не заметить. Румменигге поставил испанца в один ряд с Фликом, Ван Галом и Хайнкесом. А Швайнштайгер заявил, что «Бавария» Гвардиолы изменила футбол сборной Германии.

Наконец, Хосеп добрался до «Сити». В 2023 году «горожане» завоевали исторический требл. «Ман Сити» и сейчас продолжает наводить страх на Премьер-лигу.

Меняя команды, Гвардиола оставался предан клубам, с которыми прощался. Марти Перарнау, биограф Пепа, в интервью изданию As рассказал о железном трансферном принципе тренера:

«Правда ли, что Пеп хотел подписать всех звезд «Барселоны»? Нет, это лишь городской миф. Даже Месси он не пытался пригласить в свою команду. Предложение о переходе исходило от самого Лионеля [окружение аргентинца это отрицает – прим. As].

Пеп в этом плане очень сдержан. В «Сити» он сразу четко дал понять, что не будет трогать «Барсу» и «Баварию». У «Ман Сити» был список игроков «Баварии», которых нужно было подписать. Пеп тогда сказал Чики [спортивному директор «горожан»] никого из них не трогать. А в этом списке было много имен, почти все звезды команды».

Как вам такая позиция Гвардиолы?