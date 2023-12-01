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🤩 Главный фаворит на «Золотой мяч» уже опеределен? Анри, Каррагер и Ричардс единогласны во мнении, кто лучший игрок мира на данный момент

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Группа экспертов CBS Sports, в которую входят Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс, назвала лучшего футболиста мира на данный момент.

Удивительно, но легенды футбола пришли к одному и тому же выводу - Джуд Беллингем.

Англичанин феноменально стартовал в «Реале», оформив 15 голов и четыре голевые передачи в 15 играх за «королевский клуб».

Похоже, что у нас есть главный фаворит на «Золотой мяч», если «Реал» добьется успеха в Лиге чемпионов. Кто создаст конкуренцию?

5 комментариев
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НУ КОНЕЧНО, ЕСТЕСТВЕННО!!!🏆🤍🤍🤍
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Кейн заберёт
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Британцы за британца топят. Никогда такого не было.
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Ответ Sarumian
Британцы за британца топят. Никогда такого не было.
1. Анри француз
2. В случае если Мадрид дойдет далеко в ЛЧ
3. Кто еще явный претендент?
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Ответ xankeldi
1. Анри француз 2. В случае если Мадрид дойдет далеко в ЛЧ 3. Кто еще явный претендент?
Анри давным давно бритиш.
Реал должен выиграть чемпионат Испании и дойти до финала ЛЧ.

Если по голам и передачам.
МанСити - Холланд, ПСЖ - Мбаппе, Бавария - Кейн и т.д.
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