🤩 Главный фаворит на «Золотой мяч» уже опеределен? Анри, Каррагер и Ричардс единогласны во мнении, кто лучший игрок мира на данный момент
Группа экспертов CBS Sports, в которую входят Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс, назвала лучшего футболиста мира на данный момент.
Удивительно, но легенды футбола пришли к одному и тому же выводу - Джуд Беллингем.
Англичанин феноменально стартовал в «Реале», оформив 15 голов и четыре голевые передачи в 15 играх за «королевский клуб».
Похоже, что у нас есть главный фаворит на «Золотой мяч», если «Реал» добьется успеха в Лиге чемпионов. Кто создаст конкуренцию?
2. В случае если Мадрид дойдет далеко в ЛЧ
3. Кто еще явный претендент?
Реал должен выиграть чемпионат Испании и дойти до финала ЛЧ.
Если по голам и передачам.
МанСити - Холланд, ПСЖ - Мбаппе, Бавария - Кейн и т.д.