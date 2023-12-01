🤩 Главный фаворит на «Золотой мяч» уже опеределен? Анри, Каррагер и Ричардс единогласны во мнении, кто лучший игрок мира на данный момент

Группа экспертов CBS Sports, в которую входят Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс, назвала лучшего футболиста мира на данный момент.

Удивительно, но легенды футбола пришли к одному и тому же выводу - Джуд Беллингем.

Англичанин феноменально стартовал в «Реале», оформив 15 голов и четыре голевые передачи в 15 играх за «королевский клуб».

Похоже, что у нас есть главный фаворит на «Золотой мяч», если «Реал» добьется успеха в Лиге чемпионов. Кто создаст конкуренцию?