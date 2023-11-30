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Месси пытается угнаться за Роналду и в бизнесе - теперь у аргентинца есть своя линейка винных напитков🍷🍷🍷

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До диверсификации португальца еще далеко.

На протяжении всей карьеры Лионель Месси сотрудничает с Gatorade, Huawei Technologies, Mastercard, Pepsi, Lay's и другими брендами. А теперь появилось вино, на этикетке которого - имя чемпиона мира.

Другой GOAT современного футбола Криштиану Роналду уже давно помимо рекламы развивает свой собственный бренд CR7. Португалец владеет сетью отелей Pestana CR7, брендом одежды CR7, рестораном, фитнес-клубом, парикмахерской и службой проката частных самолетов.

4 комментария
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OnTuMyC
хоть бы подробней о вине написали тогда
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руслан рарк
интересная статья, читал взахлеб
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leo👽
Ответ руслан рарк
интересная статья, читал взахлеб
Лео никогда ни за кем не гонится, это тот, с комплексом вечно грезит тщеславием!
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