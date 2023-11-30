Месси пытается угнаться за Роналду и в бизнесе - теперь у аргентинца есть своя линейка винных напитков🍷🍷🍷

До диверсификации португальца еще далеко.

На протяжении всей карьеры Лионель Месси сотрудничает с Gatorade, Huawei Technologies, Mastercard, Pepsi, Lay's и другими брендами. А теперь появилось вино, на этикетке которого - имя чемпиона мира.

Другой GOAT современного футбола Криштиану Роналду уже давно помимо рекламы развивает свой собственный бренд CR7. Португалец владеет сетью отелей Pestana CR7, брендом одежды CR7, рестораном, фитнес-клубом, парикмахерской и службой проката частных самолетов.