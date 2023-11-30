Гаспачо
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Уникальные кадры: на этом поле Месси впервые сыграл в футбол - сейчас на угловых флажках его фото😍😍😍

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Очень атмосферно.

«Грандоли» – это первый клуб в карьере легенды. Туда он попал раньше, чем в «Ньюэллс Олд Бойз», которые известны нам гораздо больше. Тренировал «Грандоли» Сальвадор Рикардо Апарисио, которому впоследствии начал помогать отец Месси.

Известный производитель энергетических напитков вручил Лионелю набор из восьми золотых бутылок с фирменным логотипом.

В одной из них – частицы газона из родного Розарио, на видео - путешествие на первое футбольное поле в жизни Месси.

6 комментариев
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Viacheslav Ivanov
Раз это такая реликвия, почему бы не привести это поле в порядок?
+2
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vladao
Ответ Viacheslav Ivanov
Раз это такая реликвия, почему бы не привести это поле в порядок?
Может хотят оставить в первозданном виде, чтобы не стереть историю
+2
-1
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kisliy33
который из них на фото Месси?
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Бибис
Ответ kisliy33
который из них на фото Месси?
По-моему, это очевидно - самый мелкий.)
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Дмитрий Турецкий
Ответ kisliy33
который из них на фото Месси?
перед дядькой в адидас
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