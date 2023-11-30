Уникальные кадры: на этом поле Месси впервые сыграл в футбол - сейчас на угловых флажках его фото😍😍😍

Очень атмосферно.

«Грандоли» – это первый клуб в карьере легенды. Туда он попал раньше, чем в «Ньюэллс Олд Бойз», которые известны нам гораздо больше. Тренировал «Грандоли» Сальвадор Рикардо Апарисио, которому впоследствии начал помогать отец Месси.

Известный производитель энергетических напитков вручил Лионелю набор из восьми золотых бутылок с фирменным логотипом.

В одной из них – частицы газона из родного Розарио, на видео - путешествие на первое футбольное поле в жизни Месси.