Гаспачо
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Мультфильм о том, как Серхио Рамос повлиял на Лионеля Месси: так вот почему Лео начал хватать соперников за горло?

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А логика прослеживается!

Этот короткий мультфильм собрал миллионы просмотров в соцсетях - сюжет разделен на две части: до перехода Месси в «ПСЖ», где уже играл вечный соперник по «Реалу» Серхио Рамос, и после.

Особенно хорош момент с Антонеллой, согласитесь?

10 комментариев
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данислам дадыбаев
фигня
+13
-3
+10
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Ignazio DE Alter
06.08.2015 года
товарищеский матч Барселоны против Ромы
Месси схватил за горло защитника Ромы Янга-Мбива
+10
-4
+6
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Александр Кулешов
Хахаха, в тему 😀, только черепа поменял бы на золотые мячи 😂
+3
0
+3
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messi_leo
Ахахах )))) посмеялся. Особенно концовка просто супер )))
+2
0
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SpeZnaZzz
Я пришёл сюда из телеграмма, чтобы получить ссылку на телеграм…
Genius
+1
0
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Sergy Grand
Серёжа молодец...
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Безымянный болельщик
Автор ролика дотошный, прям самые запоминающиеся моменты с грубостью против Лео выложил. А Рамос прикольный) с черным поясом…
Черный пояс по грубости наверно.
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