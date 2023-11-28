Мультфильм о том, как Серхио Рамос повлиял на Лионеля Месси: так вот почему Лео начал хватать соперников за горло?

А логика прослеживается!

Этот короткий мультфильм собрал миллионы просмотров в соцсетях - сюжет разделен на две части: до перехода Месси в «ПСЖ», где уже играл вечный соперник по «Реалу» Серхио Рамос, и после.

Особенно хорош момент с Антонеллой, согласитесь?