Мультфильм о том, как Серхио Рамос повлиял на Лионеля Месси: так вот почему Лео начал хватать соперников за горло?
А логика прослеживается!
Этот короткий мультфильм собрал миллионы просмотров в соцсетях - сюжет разделен на две части: до перехода Месси в «ПСЖ», где уже играл вечный соперник по «Реалу» Серхио Рамос, и после.
Особенно хорош момент с Антонеллой, согласитесь?
товарищеский матч Барселоны против Ромы
Месси схватил за горло защитника Ромы Янга-Мбива
Genius
Черный пояс по грубости наверно.