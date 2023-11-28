Гаспачо
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Наследие Роналду: в Саудовской Аравии открылся грандиозный музей, посвященный карьере футболиста😍😍😍

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Масштаб впечатляет.

В столице Саудовской Аравии открыли музей в честь Криштиану Роналду.

«Это моя история. От Мадейры до Саудовской Аравии мой фирменный музей CR7 теперь открыт в Эр-Рияде», - написал Роналду в своей социальной сети.

Болельщики Роналду могут изучить единственную в своём роде коллекцию его личных памятных вещей, таких как футболки, личные награды и обувь. Также в музее представлены копии множества трофеев и медалей, завоёванных нападающим, включая его пять почётных наград «Золотой мяч». Также в музее представлена восковая копия Роналду.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

16 комментариев
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Самый успешный и популярный футболист всех времен и народов
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Веселый денек
Ответ Бьорн Дэли
:) Не самый успешный, есть более успешные, кто на стол могут Кубок Мира поставить помимо других трофеев, а еще 8 ЗМ и 6 ЗБ. Про самого популярного ну очень сомнительно. Уже который год Месси номер 1 в мире по продаже атрибутики по данным sports skeeda. Еще о популярности говорит заполняемость стадионов, на Месси аншлаги, на Роналду полупустые даже в родной Португалии.
Глянь, за кем рекордное количество продаж футболок: https://www.soccerbible.com/news/2021/09/messi-v-ronaldo-the-real-winners-from-their-record-shirt-sales/
За последние 15 лет Месси всего раз взял верх в плане продаж.
Видишь, как легко разоблачить твою ложь, алег?)
Касаемо заполняемости стадиона - не передергивай, ибо предсезонньій товарняк никому не упал, хотя даже так Роналду умудрился собрать 40.000 в матче с Бенфикой. И да, можешь чекнуть матчи сборной или оф.игрьі того же Аль-Насра, где каждая игра - солдаут.
Касаемо популярности - напомни мне, чье имя/фамилию гуглили больше всех за последние 15 лет?) Ок, тут без шансов для тебя, так что предлагаю сравнить подписоту/среднее количество лайков/комментов в инсте Аль-Насра и Интер Майами, шоб глянуть, за кем стоит улица. Понятно, что и тут у твоего идола нет шансов, поєтому предлагаю сверить среднее количество лайков/комментов на нейтральной территории, то бишь под постами 433. Мне кажется, вполне нормальная тема. Че скажешь, алег?)
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kaviknat
Масштаб впечатляет. Но еще больше впечатляет масштаб того, насколько сильно авторы Гаспачо дзюбят на Рона. И если раньше дзюбили на него только в форме МЮ, то теперь и других клубов. А вот на Рона в форме Португалии не дзюбиться...
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Сергей Петлин
Из любой новости про Кри/Лео отбитые глоры устроят измерение писюнов их кумиров со статистикой и всем, чем полагается..
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MustangGT
Да уж, впечатлять у саудовцев получается! Хорошее "учебное пособие! для молодежи!
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Бьорн Дэли
Ответ Веселый денек
Глянь, за кем рекордное количество продаж футболок: https://www.soccerbible.com/news/2021/09/messi-v-ronaldo-the-real-winners-from-their-record-shirt-sales/ За последние 15 лет Месси всего раз взял верх в плане продаж. Видишь, как легко разоблачить твою ложь, алег?) Касаемо заполняемости стадиона - не передергивай, ибо предсезонньій товарняк никому не упал, хотя даже так Роналду умудрился собрать 40.000 в матче с Бенфикой. И да, можешь чекнуть матчи сборной или оф.игрьі того же Аль-Насра, где каждая игра - солдаут. Касаемо популярности - напомни мне, чье имя/фамилию гуглили больше всех за последние 15 лет?) Ок, тут без шансов для тебя, так что предлагаю сравнить подписоту/среднее количество лайков/комментов в инсте Аль-Насра и Интер Майами, шоб глянуть, за кем стоит улица. Понятно, что и тут у твоего идола нет шансов, поєтому предлагаю сверить среднее количество лайков/комментов на нейтральной территории, то бишь под постами 433. Мне кажется, вполне нормальная тема. Че скажешь, алег?)
https://www.sportskeeda.com/football/5-players-shirt-sales-2021-ronaldo-messi
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Бьорн Дэли
Ответ Веселый денек
Глянь, за кем рекордное количество продаж футболок: https://www.soccerbible.com/news/2021/09/messi-v-ronaldo-the-real-winners-from-their-record-shirt-sales/ За последние 15 лет Месси всего раз взял верх в плане продаж. Видишь, как легко разоблачить твою ложь, алег?) Касаемо заполняемости стадиона - не передергивай, ибо предсезонньій товарняк никому не упал, хотя даже так Роналду умудрился собрать 40.000 в матче с Бенфикой. И да, можешь чекнуть матчи сборной или оф.игрьі того же Аль-Насра, где каждая игра - солдаут. Касаемо популярности - напомни мне, чье имя/фамилию гуглили больше всех за последние 15 лет?) Ок, тут без шансов для тебя, так что предлагаю сравнить подписоту/среднее количество лайков/комментов в инсте Аль-Насра и Интер Майами, шоб глянуть, за кем стоит улица. Понятно, что и тут у твоего идола нет шансов, поєтому предлагаю сверить среднее количество лайков/комментов на нейтральной территории, то бишь под постами 433. Мне кажется, вполне нормальная тема. Че скажешь, алег?)
https://youtu.be/EpkDL6dZBro?si=ViNg2lnlYuSEFq8A
Стадион с Бенфикой😂
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Бьорн Дэли
Ответ Веселый денек
Глянь, за кем рекордное количество продаж футболок: https://www.soccerbible.com/news/2021/09/messi-v-ronaldo-the-real-winners-from-their-record-shirt-sales/ За последние 15 лет Месси всего раз взял верх в плане продаж. Видишь, как легко разоблачить твою ложь, алег?) Касаемо заполняемости стадиона - не передергивай, ибо предсезонньій товарняк никому не упал, хотя даже так Роналду умудрился собрать 40.000 в матче с Бенфикой. И да, можешь чекнуть матчи сборной или оф.игрьі того же Аль-Насра, где каждая игра - солдаут. Касаемо популярности - напомни мне, чье имя/фамилию гуглили больше всех за последние 15 лет?) Ок, тут без шансов для тебя, так что предлагаю сравнить подписоту/среднее количество лайков/комментов в инсте Аль-Насра и Интер Майами, шоб глянуть, за кем стоит улица. Понятно, что и тут у твоего идола нет шансов, поєтому предлагаю сверить среднее количество лайков/комментов на нейтральной территории, то бишь под постами 433. Мне кажется, вполне нормальная тема. Че скажешь, алег?)
https://youtu.be/Ru6GQzwXA4s?si=ZBCQm2hh2tiCCh6F
Опять пустой стадион в родной португалии.
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Бьорн Дэли
Ответ Веселый денек
Глянь, за кем рекордное количество продаж футболок: https://www.soccerbible.com/news/2021/09/messi-v-ronaldo-the-real-winners-from-their-record-shirt-sales/ За последние 15 лет Месси всего раз взял верх в плане продаж. Видишь, как легко разоблачить твою ложь, алег?) Касаемо заполняемости стадиона - не передергивай, ибо предсезонньій товарняк никому не упал, хотя даже так Роналду умудрился собрать 40.000 в матче с Бенфикой. И да, можешь чекнуть матчи сборной или оф.игрьі того же Аль-Насра, где каждая игра - солдаут. Касаемо популярности - напомни мне, чье имя/фамилию гуглили больше всех за последние 15 лет?) Ок, тут без шансов для тебя, так что предлагаю сравнить подписоту/среднее количество лайков/комментов в инсте Аль-Насра и Интер Майами, шоб глянуть, за кем стоит улица. Понятно, что и тут у твоего идола нет шансов, поєтому предлагаю сверить среднее количество лайков/комментов на нейтральной территории, то бишь под постами 433. Мне кажется, вполне нормальная тема. Че скажешь, алег?)
https://youtu.be/OrmjV8xuasY?si=weAm0SHlfR_6YShn
А это Месси у себя на родине.
100 000 на Монументаль.
Вот когда ты рнально самый спмый в мире, а не когда в инстаграм крутят лайки😂
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Александр Артыков
Ответ Бьорн Дэли
Всмысле самый успешный? Пусть на стол этот якобы самый успешный поставит Кубок Мира, 8 ЗМ и 6 ЗБ. Есть более успешные чем он.
Ну заслуги Месси не отменяли, но Роналдо в англии, испании и италии зб и чемпион с кубком брал, а Месси нет, да соцсетях подписчиков куда более чем у Месси, о чем и собственно и речь, раскручен в интернете лучше он, речь то про это! А по игре Месси равных ещё 1000 лет не будет, вот если бы остался в реале тогда бы битва до сих пор шла, 7-6, или 7-7 по зм..
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