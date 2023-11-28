Наследие Роналду: в Саудовской Аравии открылся грандиозный музей, посвященный карьере футболиста😍😍😍
Масштаб впечатляет.
В столице Саудовской Аравии открыли музей в честь Криштиану Роналду.
«Это моя история. От Мадейры до Саудовской Аравии мой фирменный музей CR7 теперь открыт в Эр-Рияде», - написал Роналду в своей социальной сети.
Болельщики Роналду могут изучить единственную в своём роде коллекцию его личных памятных вещей, таких как футболки, личные награды и обувь. Также в музее представлены копии множества трофеев и медалей, завоёванных нападающим, включая его пять почётных наград «Золотой мяч». Также в музее представлена восковая копия Роналду.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.
За последние 15 лет Месси всего раз взял верх в плане продаж.
Видишь, как легко разоблачить твою ложь, алег?)
Касаемо заполняемости стадиона - не передергивай, ибо предсезонньій товарняк никому не упал, хотя даже так Роналду умудрился собрать 40.000 в матче с Бенфикой. И да, можешь чекнуть матчи сборной или оф.игрьі того же Аль-Насра, где каждая игра - солдаут.
Касаемо популярности - напомни мне, чье имя/фамилию гуглили больше всех за последние 15 лет?) Ок, тут без шансов для тебя, так что предлагаю сравнить подписоту/среднее количество лайков/комментов в инсте Аль-Насра и Интер Майами, шоб глянуть, за кем стоит улица. Понятно, что и тут у твоего идола нет шансов, поєтому предлагаю сверить среднее количество лайков/комментов на нейтральной территории, то бишь под постами 433. Мне кажется, вполне нормальная тема. Че скажешь, алег?)
Стадион с Бенфикой😂
Опять пустой стадион в родной португалии.
А это Месси у себя на родине.
100 000 на Монументаль.
Вот когда ты рнально самый спмый в мире, а не когда в инстаграм крутят лайки😂